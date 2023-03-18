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TRABZON (AA) - Oğuz boylarının göç hikayesinin anlatıldığı ve bazı bölümleri Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde gerçekleştirilen, "Gizli Şehrin Oğuzları Şalpazarı" adlı belgeselin çekimleri tamamlandı.



Yönetmen Halil Demirci, yaptığı açıklamada, Şalpazarı'nın, bölgede çok farklı kültürlerin bugüne yansıdığı yer olduğunu belirtti.



Oğuz boylarının evlatları Çepniler ve Türkmenlerin Şalpazarı'nda hala tarihin derinliklerindeki kültürlerini yaşattıklarını vurgulayan Demirci, ilçenin tarihi, coğrafi yapısı, konumu ve iklimine ilişkin bilgi aktardı.



Demirci, 2 yıl süren belgeselin çekimleri sırasında unutamayacakları güzel anılar biriktirdiklerinin altını çizdi.



Yapımcı Sinan Demirci ise kısa süre sonra yayına hazır hale gelecek 60 dakikalık belgesel için Şalpazarı, Ankara ve İstanbul'da gala yapılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Trabzon valilerimizden sayın Aslan Yıldırım, sayın Hüseyin Yavuzdemir ve sayın Adil Yazar, metin ve senaryo konusunda değerli bilgilerini bizimle paylaştılar, kendilerine müteşekkiriz. Belgeselimizin çekim ve yapım aşamalarında hep yanımızda olan ve değerli katkılarını esirgemeyen Bakanımız sayın Faruk Özak'a şükranlarımızı sunuyoruz. Belgesele katkı sağlayan Ortahisar Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve Şalpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Dural'a teşekkür ediyoruz. Belgeselimiz önce bölge halkına, Trabzon'umuza, ülkemize ve gelecek kuşaklarımıza hayırlı olsun."



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