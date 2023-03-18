TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Trabzon'da iş insanlarıyla bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Trabzon'da iş insanlarıyla bir araya geldi:

AA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Trabzon'da iş insanlarıyla bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg için ön siparişlerin açılmasına ilişkin "İki günde, bu yılın üretilecek araç sayısının üzerinde sipariş verdik. İki günde verilen sipariş, geçen yıl Türkiye'de satılan elektrikli aracın tam 4 mislinin üstünde." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) düzenlenen toplantıda, tüm iş dünyasının ilk günden itibaren deprem bölgesine var gücüyle yardım ettiğini söyledi.

Oda ve borsaların deprem bölgesine 4 bin 500 tır yardım malzemesi gönderdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bölgeye 750'ye yakın kamyon ve kamyonet, 6 uçak, 7 gemi yardım malzemesi ulaştırıldığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, yardımların, iş dünyası temsilcileri ve hayırseverler sayesinde gerçekleştiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 5 bin 700 çadır göndermişiz. 1418 konteyner gönderdik ve devam ediyor konteynerler. 3 bin 900 jeneratör, 120 bin ısıtıcı, soba, 153 seyyar mutfak. Şu an hala 10 mutfağımız devam ediyor. Çadırlar içinde üç öğün sıcak yemek veriyoruz. Ramazanda da inşallah hem sahurda hem iftarda kardeşlerimize yemek çıkacak. Allah hepinizden razı olsun, müthiş bir dayanışma oldu."

Depremden etkilenen şehirlerin ülke ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Depremzedelerin bir an önce şehirlerine dönebilmesi için kalıcı konutların yapılması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki hafta açıklayacağız. Hepimiz el birliğiyle, hızla, neye gücümüz yetiyorsa kalıcı konuta kavuşturmak lazım. O bölge çok önemli bizim için. Hep beraber el birliğiyle buna destek olmamız lazım." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Togg için ön siparişlerin açılması hakkında da şu değerlendirmede bulundu:

"2017'de bir yola çıktık biz. İnşallah bu ayın sonunda ilk aracımızı çıkartıyoruz. Satışları açtık. İki günde, bu yılın üretilecek araç sayısının üzerinde sipariş verdik. İki günde verilen sipariş, geçen yıl Türkiye'de satılan elektrikli aracın tam 4 mislinin üstünde. Yüzde 100 bize ait, teknolojisi, karar verme merkezi, markası bizim. İlk üretimde yüzde 50'lik, inşallah iki sene sonra yüzde 75'i bütün tedariki Türkiye'den yapılmış, Türk bilişimcisi tarafından karşılanmış yüzde 100 elektrikli otomobili ki gelişmiş birçok dünya ülkesiyle aynı zamanda yarışa çıkıyorsun. 120 yıldır Türk insanının hayali bu. 60 yıl önce Devrim Otomobili yarıda kalmış bir rüyaydı. Allah'ın izniyle inşallah bir engel çıkmazsa yarıda kalmadan dünyanın en güvenilir sertifikasına haiz arabayı çıkartacağız. Bu eserin de sahibi ne TOBB, ne bir başkası. Bu eserin sahibi sizlersiniz."

Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret Borsasını da ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Gizli Şehrin Oğuzları Şalpazarı" adlı belgeselin çekimleri tamamlandı
YEREL HABERLER "Gizli Şehrin Oğuzları Şalpazarı" adlı belgeselin ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Otomobil, duvarı aşarak alt yola düştü; sürücü öldü
YEREL HABERLER Otomobil, duvarı aşarak alt yola düştü; sürücü öldü
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını ...
Karadeniz´de `hamsi avı 1 yıl ertelensin´ çağrısı
YEREL HABERLER Karadeniz´de `hamsi avı 1 yıl ertelensin´ çağrısı
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan tek aday
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan tek aday
Trabzonspor´da başkan adayı Doğan´ın listesi teslim edildi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da başkan adayı Doğan´ın listesi teslim ...
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
Trabzonspor´da başkan adaylığında son gün
YEREL HABERLER Trabzonspor´da başkan adaylığında son gün
Organları 3 hastaya can oldu
YEREL HABERLER Organları 3 hastaya can oldu
Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden kişinin organları bağışlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden ...
Trabzonspor'da tüzük kongresi çağrısına Divan Başkanı Sürmen'den destek:
YEREL HABERLER Trabzonspor'da tüzük kongresi çağrısına Divan Başkanı ...
Trabzonspor Genel Kurul Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'ndan tüzük kongresi çağrısı:
YEREL HABERLER Trabzonspor Genel Kurul Üyesi Mustafa ...
Trabzon'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 ...
Karadeniz Teknik Üniversitesinde "Afet İletişim İşbirliği" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Karadeniz Teknik Üniversitesinde "Afet İletişim ...
TTB'de şubat ayında 875 milyon 164 bin liralık ürün işlem gördü
YEREL HABERLER TTB'de şubat ayında 875 milyon 164 bin liralık ürün ...
'Afetzedeye 'bak işte hayatta kaldın, şanslısın daha ne istiyorsun' denmemeli'
YEREL HABERLER 'Afetzedeye 'bak işte hayatta kaldın, şanslısın daha ...
Pistten çıkan uçağın ikinci pilotu: Sağ motor geri itiş sisteminde arıza mevcuttu
YEREL HABERLER Pistten çıkan uçağın ikinci pilotu: Sağ motor geri ...
Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotları yargılanıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen ...
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
Trabzonspor'un borcu açıklandı (2)
YEREL HABERLER Trabzonspor'un borcu açıklandı (2)
Trabzonspor'un borcu açıklandı (1)
YEREL HABERLER Trabzonspor'un borcu açıklandı (1)
Trabzon'daki yurtlarda kalan afetzedeler depremin izlerini sporla silmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Trabzon'daki yurtlarda kalan afetzedeler depremin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.