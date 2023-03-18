TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Trabzon'da iş insanlarıyla bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg için ön siparişlerin açılmasına ilişkin "İki günde, bu yılın üretilecek araç sayısının üzerinde sipariş verdik. İki günde verilen sipariş, geçen yıl Türkiye'de satılan elektrikli aracın tam 4 mislinin üstünde." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) düzenlenen toplantıda, tüm iş dünyasının ilk günden itibaren deprem bölgesine var gücüyle yardım ettiğini söyledi.

Oda ve borsaların deprem bölgesine 4 bin 500 tır yardım malzemesi gönderdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bölgeye 750'ye yakın kamyon ve kamyonet, 6 uçak, 7 gemi yardım malzemesi ulaştırıldığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, yardımların, iş dünyası temsilcileri ve hayırseverler sayesinde gerçekleştiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 5 bin 700 çadır göndermişiz. 1418 konteyner gönderdik ve devam ediyor konteynerler. 3 bin 900 jeneratör, 120 bin ısıtıcı, soba, 153 seyyar mutfak. Şu an hala 10 mutfağımız devam ediyor. Çadırlar içinde üç öğün sıcak yemek veriyoruz. Ramazanda da inşallah hem sahurda hem iftarda kardeşlerimize yemek çıkacak. Allah hepinizden razı olsun, müthiş bir dayanışma oldu."

Depremden etkilenen şehirlerin ülke ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Depremzedelerin bir an önce şehirlerine dönebilmesi için kalıcı konutların yapılması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki hafta açıklayacağız. Hepimiz el birliğiyle, hızla, neye gücümüz yetiyorsa kalıcı konuta kavuşturmak lazım. O bölge çok önemli bizim için. Hep beraber el birliğiyle buna destek olmamız lazım." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Togg için ön siparişlerin açılması hakkında da şu değerlendirmede bulundu:

"2017'de bir yola çıktık biz. İnşallah bu ayın sonunda ilk aracımızı çıkartıyoruz. Satışları açtık. İki günde, bu yılın üretilecek araç sayısının üzerinde sipariş verdik. İki günde verilen sipariş, geçen yıl Türkiye'de satılan elektrikli aracın tam 4 mislinin üstünde. Yüzde 100 bize ait, teknolojisi, karar verme merkezi, markası bizim. İlk üretimde yüzde 50'lik, inşallah iki sene sonra yüzde 75'i bütün tedariki Türkiye'den yapılmış, Türk bilişimcisi tarafından karşılanmış yüzde 100 elektrikli otomobili ki gelişmiş birçok dünya ülkesiyle aynı zamanda yarışa çıkıyorsun. 120 yıldır Türk insanının hayali bu. 60 yıl önce Devrim Otomobili yarıda kalmış bir rüyaydı. Allah'ın izniyle inşallah bir engel çıkmazsa yarıda kalmadan dünyanın en güvenilir sertifikasına haiz arabayı çıkartacağız. Bu eserin de sahibi ne TOBB, ne bir başkası. Bu eserin sahibi sizlersiniz."

Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret Borsasını da ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi.





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