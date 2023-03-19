Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Mehtap Gültekin Trabzon'a döndü

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TRABZON (AA) - Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Mehtap Gültekin, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

Şampiyonanın ardından kente gelen milli sporcu Gültekin, Trabzon Havalimanı'nda, TOHM Koordinatörü Metin Çabuk, antrenörleri Sedat Altıntaş, Adem Enez, sporcular ve yakınları tarafından alkışlar eşliğinde çiçeklerle karşılandı.

Gültekin, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Antrenör Sedat Altıntaş da milli sporcu Gültekin'in başarısından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Sporcumuz başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda 76 kiloda Rumen Elena Irina Margas'ı 10-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Gültekin'in çalışmayı seven, azimli ve hedefleri bulunan bir sporcu olduğuna dikkati çeken Altıntaş, milli sporcunun başarılarıyla örnek olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan milli sporcu Mehtap Gültekin'in, önümüzdeki tarihlerde yapılması planlanan dünya şampiyonası için çalışmalara başlayacağı bildirildi.







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