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Trabzon'daki depremzedelere yönelik "TAYDES" sistemi hayata geçirildi

AA

Trabzon'daki depremzedelere yönelik "TAYDES" sistemi hayata geçirildi

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen afetzedelere yönelik Trabzon Afet Yönetimi ve Destek Sistemi (TAYDES) uygulamasını hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'a gelen depremzede misafirler için yeni projelerin üretilmeye devam ettiği belirtilerek, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca bu kapsamda TAYDES uygulamasının hayata geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş ve Elbistan'da yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Zorluoğlu, bir yandan Elbistan'daki çalışmaları koordine ederken diğer yandan deprem bölgesinden gelenlerin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları devreye aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda TAYDES adlı yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Uygulama ile deprem bölgesinden Trabzon'a gelen 18 bin vatandaşımızın tüm bilgilerini dijital ortama aktararak, mevcut bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıyoruz. Bu sayede depremzede vatandaşlarımıza yardımları koordineli şekilde daha hızlı ulaştırma imkanına kavuştuk. En zor günlerinde misafirlerimize her anlamda destek olmaya devam edeceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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