Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda 48 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik Akçaabat, Ortahisar, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin bulunduğu evlerde yapılan aramada, 655 gram kubar esrar, 95,2 gram sentetik uyuşturucu, 8,5 gram esrar, 40 gram Hint keneviri tohumu, 5,25 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 8 uyuşturucu kullanımı için cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 48 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada 4 aylık takip sonucunda düzenlenen operasyonda 72 ekip, 310 polis ve özel harekat ekipleri ile 6 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığı bildirildi.





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