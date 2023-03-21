Depremzede çocuklar için bayramlık kıyafet dikiyorlar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde ÇAYDER Kadın Kooperatifi, depremden zarar gören çocuklar için bayramlık kıyafet dikiyor.

Çaykara Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Somuncu'nun girişimleriyle İstanbul'da faaliyet gösteren bir firma, ilçeye 3500 metre kumaş gönderdi.



ÇAYDER Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, gönderilen kumaşlarla diktikleri kıyafetleri, ilçede ikamet eden depremzedelere ulaştırıyor.

Kooperatif Başkanı Ayşegül Sayar, Müdür Betül Özer ile giyim üretim teknolojisi öğretmeni Şengül Somuncu öncülüğündeki kadınlar ramazan boyunca da depremzede çocuklar için bayramlık kıyafet dikecek.



Şube Müdürü Veysel Somuncu, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelenler ile depremin etkilediği illerdeki vatandaşlar için kıyafet üretiminin devam ettiğini belirterek, kumaş yardımında bulunan firma sahipleri Yılmaz Kirişçioğlu ve Yüksel Kirişçioğlu'na teşekkür etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.