Adıyaman'daki depremzede çocuklar için Trabzon'da oyuncak kampanyası başlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle "Trabzon'dan Adıyaman'a Sevgi Eli. Bir Oyuncak da Sen Al" adlı oyuncak kampanyası başlatıldı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, oda olarak ilk günden itibaren deprem bölgesine yardımda bulunduklarını belirtti.

Trabzon'a gelen depremzedelerin iş bulması ve diğer ihtiyaçları için de çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Çelebi, kadın girişimcilerin öncülük ettiği oyuncak toplama kampanyasına ellerinden gelen desteği vereceklerini aktardı.

TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Akyüzlü ise depremzedelere yardımcı olmak için canla başla çabaladıklarını bildirdi.



Bu kapsamda TTSO ile oyuncak toplama kampanyasını başlattıklarını belirten Akyüzlü, şunları kaydetti:

"Bölgede çalışan kadın girişimcilerden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda çocuklar ve ailelerinden oyuncak talebinin yoğun şekilde geldiğini tespit edince bu kampanyanın çok doğru bir girişim olacağına inandık. Trabzonlu hemşehrilerimizin çocuklarımızı yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Oyuncakların yeni alınmış olmasını istiyoruz. Oyuncak dağıtımları sırasında her çocuğa eşit güzellikte ulaşmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız kampanya kapsamında getirecekleri oyuncakları, TTSO'nun Pazarkapı'daki hizmet binasının girişine 10 Nisan saat 17.00'ye kadar bırakabilir."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.