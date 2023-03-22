Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan ramazan mesajı:

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma ve paylaşma ayı ramazana kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ustaoğlu, mesajında, ramazanın Allah'ın af, mağfiret, lütuf ve kereminin doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı ay olduğunu vurguladı.



"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." hadis-i şerifin rehberliğinde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşatılması gerektiğinin altını çizen Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma ve paylaşma ayı, on bir ayın sultanı ramazana kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Elimizden geldiği kadar çevreye karşı duyarlı olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız. Yoksul kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zengin fakir, genç yaşlı demeden aynı sofraya oturmak milletimizin birliğini daha da güçlendirecektir. ​Bu duygu ve düşüncelerle Trabzonlu hemşehrilerimizin ramazan-ı şeriflerini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemiz, tüm İslam alemi ve insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.