KTÜ Farabi Hastanesi, ECMO tedavisinde Türkiye'deki iki merkezden biri oldu

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Pehlivanlar Küçük, KTÜ Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) Merkezi'nin, Türkiye'de Ekstrakorpereal Yaşam Destek Organizasyonu'na (ELSO) kayıtlı iki merkezden birisi olduğunu bildirdi.

Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, ECMO'nun ileri düzeyde solunum yetmezliği ile yoğun bakım ihtiyacı olan akciğer hastalıklarında uygulandığını belirtti.

Kovid-19 salgını döneminde ECMO desteğinin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Küçük, "ECMO, sınırlı ve oldukça maliyetli bir sistemdir. Yoğun bakım ünitesi yatakları ve personeli gibi sınırlı kaynakların kullanılması gerektirir. Hasta seçimi, adil ve makul bir şekilde yapılmalıdır. Kovid-19 pandemisi gibi yoğun bir gereklilik açığa çıktığında, ECMO kullanımına daha katı sınırlamalar gerekebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük, KTÜ Farabi Hastanesi 3. basamak yoğun bakım ünitesinde ihtiyacı olan hastalara ECMO tedavisinin uygulandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Hastanemiz Kovid-19 pandemisi sürecinde, il içi ve çevre illerden çok sayıda ECMO ihtiyacı olan hastaya bu özelliklere sahip olan tedaviyi sundu ve sunmaya da devam ediyor. Böylece KTÜ ECMO Merkezi, Türkiye'de ELSO'ya kayıtlı iki merkezden biri oldu. Hizmet sürecinde edindiğimiz başarılı hasta deneyimlerimizi, tedavi yaklaşımlarımızı, ulusal ve uluslararası toplantılarda ve kongrelerde sunuyoruz. Kovid-19 pandemisinde, ağır solunum yetersizliği nedeni ile kabul ettiğimiz iki gebe hastamız bebeklerine ECMO sayesinde sağlıklı bir şekilde kavuşabildi. Benzer şekilde klinik durumu çok ağır olan birçok hastamız, ECMO uygulanmasa hayata veda etme riski taşırken şu anda aktif hayatlarına devam edebiliyor."

Küçük, bu tedavide hastanın kesintisiz izlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, dünya genelinde ECMO'ya alınan hastaların ölüm oranlarının ortalama yüzde 45-50 olduğunu, hastalara bu tedavi seçeneğinin sağlanamaması durumunda ölümün kaçınılmaz olabileceğini aktardı.

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