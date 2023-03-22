Ortahisar Belediye Başkanı Genç ramazan mesajı yayımladı

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, üç ayların sonuncusu olan mübarek ramazanı bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle içimiz buruk bir şekilde ramazan ayına girsek de bu mübarek ay yaşadığımız elem ve acıların giderilmesi noktasında bize eşsiz manevi ve uhrevi fırsatlar sunacaktır. Bunun bilinciyle hareket ederek birlik ve beraberliğimizi, yardımlaşma ve dayanışmamızı zirve noktaya taşımalıyız." ifadelerini kullandı.



Ramazanın bütün inananlar için nefsani arzularını, doymak bilmeyen hırs ve tutkularını dizginleme ayı olduğunun altını çizen Genç, şunları kaydetti:



"Bu ayda tuttuğumuz oruç ibadetiyle yüce Rabbimizin sonsuz nimet ve bereketlerinden kendimizi soyutlayarak sadece nefsimizi terbiye etmiyoruz, aynı zamanda yüce Allah'ın bizi hem bu dünyada hem de ahirette ebedi saadete ulaştıracak emir ve yasaklarını, nasihat ve öğütlerini en güzel şekilde eda etmenin feyzini hep birlikte yaşıyoruz. Günah ve kötülüklerden uzak durarak yaptığımız dua, niyaz ve ibadetler hiç şüphesiz ki bizi Rabbimize daha çok yaklaştıracaktır. Yüce Rabbimizin aciz kulları olarak bu dünyadaki yerimiz ve konumumuzun tam anlamıyla bilincine varmak için mübarek ramazan ayı biz müminler için çok değerlidir. Huşu, vakar, sükunet ve hasenat ayı ramazanın İslam dünyasına hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."



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