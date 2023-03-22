Akçaabat Belediyesi tarihi Ortamahalle'de çalışmalarını sürdürüyor

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TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin önemli turizm noktalarından biri olan Ortamahalle'de sokak sağlıklaştırma çalışmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Ortamahalle'nin, Osmanlı dönemine ait evleri, konakları ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla mahalle ölçeğinde korunarak bugüne ulaştığını anımsattı.

Belediye olarak yapılan çalışmalar kapsamında tarihi bölgede kültür turizminin geliştiğine işaret eden Ekim, "Sokak sağlıklaştırma projesi ile restorasyonu yapılan tarihi Orta Mahalle evlerinin güzelliği turizme göz kırpıyor. Orta Mahalle'nin geçmişten günümüze gelen değerli, özgün, tarihi dokusu bozulmadan korunmuştur. Ortamahalle sokak sağlıklaştırma projesiyle tarihi konak ve yapılar aslına uygun restore edildi." ifadelerini kullandı.

Ekim, Ortamahalle'nin önemli tarihi mekanlarından birisi olan St. Michael Kilisesi'nin de restore edildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Ortamahallemize ulaşımı daha da rahat hale getirebilmek adına Pulathane Bulvarı üzerinde çalışıyoruz. Bulvar tamamlandığında buraya ulaşım çok daha rahat olacak. Ayrıca farklı ring alternatifleri de oluşturuyoruz. Ortamahalle'ye ulaşım konusunda projesini tamamladığımız bir de teleferik hattımız var. Akçaabat sahilinden başlayıp Ortamahalle'ye kadar teleferikle gidilebilecek. Projesi ve kamulaştırmaları tamamlandı, yatırımcısını bekliyoruz. Bu projemiz de hayata geçince Ortamahalle'nin gerçekten turizmden hak ettiği payı alacağı kanaatindeyim."







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