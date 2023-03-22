Ortahisar'da Atık Getirme Merkezi hizmete girdi

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye tarafından hayata geçirilen Atık Getirme Merkezi'nde incelemede bulundu.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Kanuni Bulvarı Akyazı viyadüğü altında 2 bin 500 metrekarelik bir alanda hayata geçirilen Atık Getirme Merkezinin, geri dönüşüm alanında önemli bir işlevi yerine getireceğini vurguladı.

Kağıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil atıkları, atık piller, floresan lambalar gibi ürünlerin bırakılabileceği merkezin, tesis içindeki kantarda tartıldıktan sonra elektronik veri kayıt sistemine girileceğini aktaran Genç, tesiste ayrıca bir çevre mühendisinin de görev yapacağını belirtti.

Genç, geri dönüştürülen atıkların ekonomi için hammadde kaynağı olarak değerlendirileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Çağımızın en büyük çevre sorunlarının başında gelen çöp ve atıkların geri dönüştürülmesi konusunda daha önce attığımız adımlara bir yenisini daha ekledik. Yeraltı çöp konteyneri sistemi ve atık getirme evlerine ek olarak Atık Getirme Merkezi'ni de hayata geçirerek bu alandaki projelerimizi sistemsel bir yapıya kavuşturduk ve geri dönüşümde çok önemli bir mesafe kat ettik."







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