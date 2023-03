Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan ramazan mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.



Zorluoğlu, mesajında, İslam aleminin büyük özlemle beklediği ramazanın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.



Ramazanın oruç, ibadet ve sabır ayı olduğunu belirten Zorluoğlu, "Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir. İnsanın kendisini disipline ettiği, iç dünyasını gözden geçirdiği ramazan ayı, manevi dünyamızın her türlü olumsuzluktan arınması için de en büyük vesiledir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan ramazan-ı şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun." ifadelerini kullandı.



Zorluoğlu, depremin ilk gününden itibaren olduğu gibi, ramazan boyunca da deprem bölgesinde olmaya devam edeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Elbistan'da ekiplerimizle birlikte arama kurtarmadan enkaz kaldırma çalışmalarına, hasar tespitten vatandaşlarımızın başka şehirlere nakledilmesine, şehrin temizlenmesinden ilaçlanmasına, çadır kentlerden konteyner alanlarının kurulmasına kadar birçok noktada görev yaptık. Elbistan'da şu ana kadar içerisinde çocuk oyun alanlarının, ağaçlandırma çalışmalarının yer aldığı 250 konteynerden müteşekkil bir alanı oluşturduk. Vatandaşlarımızı oraya yerleştirdik. Örnek bir çalışma oldu, diğer alanlara da aynı şekilde planlama yapılmaya başlandı. Şimdi de 2 bin konteynerlik alanı çalışıyoruz. Zemin iyileştirmesi tamamlandı. Binlerce kamyon malzeme çektik. Altyapısına başladık, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik sistemleri de tamamlanmak üzere."



Bu alanda konteynerlerin yerleştirilmesinin devam ettiğini aktaran Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Bayramdan önce çalışmalarımızı tamamlayarak Elbistan'da arzu eden her aileye bir konteyner verecek duruma gelmeyi hedefliyoruz. Yarın sabah yeniden Elbistan'a gideceğim. Ramazanda bölgede kuracağımız büyük iftar çadırıyla binin üzerinde insanımıza her gün sıcak iftar ve sahur yemeği vereceğiz. Ortahisar ve Akçaabat Belediye Başkanlarımızla ramazan ayında ilk iftiramızı da Elbistan'da depremzede kardeşlerimizle birlikte açacağız. Bu duygu ve düşüncelerle on bir ayın sultanı ramazan-ı şerifin başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini en kalbi duygularımla temenni ediyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.