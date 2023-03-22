Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan ramazan mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan ramazan mesajı

AA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan ramazan mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, İslam aleminin büyük özlemle beklediği ramazanın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Ramazanın oruç, ibadet ve sabır ayı olduğunu belirten Zorluoğlu, "Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir. İnsanın kendisini disipline ettiği, iç dünyasını gözden geçirdiği ramazan ayı, manevi dünyamızın her türlü olumsuzluktan arınması için de en büyük vesiledir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan ramazan-ı şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, depremin ilk gününden itibaren olduğu gibi, ramazan boyunca da deprem bölgesinde olmaya devam edeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elbistan'da ekiplerimizle birlikte arama kurtarmadan enkaz kaldırma çalışmalarına, hasar tespitten vatandaşlarımızın başka şehirlere nakledilmesine, şehrin temizlenmesinden ilaçlanmasına, çadır kentlerden konteyner alanlarının kurulmasına kadar birçok noktada görev yaptık. Elbistan'da şu ana kadar içerisinde çocuk oyun alanlarının, ağaçlandırma çalışmalarının yer aldığı 250 konteynerden müteşekkil bir alanı oluşturduk. Vatandaşlarımızı oraya yerleştirdik. Örnek bir çalışma oldu, diğer alanlara da aynı şekilde planlama yapılmaya başlandı. Şimdi de 2 bin konteynerlik alanı çalışıyoruz. Zemin iyileştirmesi tamamlandı. Binlerce kamyon malzeme çektik. Altyapısına başladık, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik sistemleri de tamamlanmak üzere."

Bu alanda konteynerlerin yerleştirilmesinin devam ettiğini aktaran Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bayramdan önce çalışmalarımızı tamamlayarak Elbistan'da arzu eden her aileye bir konteyner verecek duruma gelmeyi hedefliyoruz. Yarın sabah yeniden Elbistan'a gideceğim. Ramazanda bölgede kuracağımız büyük iftar çadırıyla binin üzerinde insanımıza her gün sıcak iftar ve sahur yemeği vereceğiz. Ortahisar ve Akçaabat Belediye Başkanlarımızla ramazan ayında ilk iftiramızı da Elbistan'da depremzede kardeşlerimizle birlikte açacağız. Bu duygu ve düşüncelerle on bir ayın sultanı ramazan-ı şerifin başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini en kalbi duygularımla temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortahisar'da Atık Getirme Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Ortahisar'da Atık Getirme Merkezi hizmete girdi
Akçaabat Belediyesi tarihi Ortamahalle'de çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Akçaabat Belediyesi tarihi Ortamahalle'de ...
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
Down sendromlu çocukların tasarladığı çantalar TS Club´da
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların tasarladığı çantalar TS ...
Ortahisar Belediye Başkanı Genç ramazan mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Ortahisar Belediye Başkanı Genç ramazan mesajı ...
KTÜ Farabi Hastanesi, ECMO tedavisinde Türkiye'deki iki merkezden biri oldu
YEREL HABERLER KTÜ Farabi Hastanesi, ECMO tedavisinde Türkiye'deki ...
Trabzonspor Kulübü başkan adayı Ertuğrul Doğan'dan birlik çağrısı:
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü başkan adayı Ertuğrul Doğan'dan ...
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan ramazan mesajı:
YEREL HABERLER Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan ramazan mesajı:
'İstanbul'da beklerken Trabzon'da her an deprem olabilir'
YEREL HABERLER 'İstanbul'da beklerken Trabzon'da her an deprem ...
Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları devam ...
Çaykara Kaymakamı Güzel, öğrenci yurtlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Çaykara Kaymakamı Güzel, öğrenci yurtlarını ziyaret ...
Adıyaman'daki depremzede çocuklar için Trabzon'da oyuncak kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'daki depremzede çocuklar için Trabzon'da ...
Sürmene'de sahile ölü yunus vurdu
YEREL HABERLER Sürmene'de sahile ölü yunus vurdu
Depremzede çocuklar için bayramlık kıyafet dikiyorlar
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar için bayramlık kıyafet dikiyorlar
Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına ...
Trabzon'da 'Kökünü kurutma' operasyonu: 48 gözaltı
YEREL HABERLER Trabzon'da 'Kökünü kurutma' operasyonu: 48 gözaltı
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli ...
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, Trabzon'da söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, ...
Depremde anne ve babasını kaybeden Doğukan, Trabzon'da evlendi
YEREL HABERLER Depremde anne ve babasını kaybeden Doğukan, ...
Tuna: Trabzonspor, kendi teknik direktörünü yetiştirmeli
YEREL HABERLER Tuna: Trabzonspor, kendi teknik direktörünü ...
Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna'dan göreve gelecek yönetim kuruluna tavsiyeler:
YEREL HABERLER Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.