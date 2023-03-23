Trabzon'da "KTÜ'deki Yazarlarımız ile Söyleşi" programı düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, "KTÜ'deki Yazarlarımız ile Söyleşi" adlı program organize edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde iki gün süren programda, Prof. Dr. Mustafa Usta, Prof. Dr. Sibel Yıldız, Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Zafer Ayar, Prof. Dr. İsmail Köse, Araştırma Görevlisi Dursun Saral, Prof. Dr. Neslihan Demirbaş ve Prof. Dr. Mustafa Zeki Çıraklı'nın eserleri ele alındı.

Program sonunda yazarlar, katılımcılar için kitaplarını imzaladı.



Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ve Prof. Dr. Cemil Rakıcı'nın da katıldığı etkinlikte, kitapların satışından elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.



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