Kahramanmaraşlı depremzede kardeşler Çaykara'da birbirine destek oluyor

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Trabzon'un Çaykara ilçesine yerleşen iki kız kardeş birbirine destek oluyor.

Depremde, Kahramanmaraş'taki evleri hasar gören Hüseyin Hallaçoğlu, 4 kişilik ailesi ile Valilik koordinasyonunda, Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'deki tesislere yerleştirildi.

Hallaçoğlu ve eşi, yaklaşık 1,5 ay kaldıkları Uzungöl'den yeni bir hayat kurmak için memleketlerine dönerken, lise öğrencisi kızları Sedef ile ablası Ahsen Hallaçoğlu ise ilçede kaldı.

Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu Lisesi öğrencisi Sedef Hallaçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Çaykara Deva Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiğini söyledi.

Üniversite sınavına hazırlandığını belirten Hallaçoğlu, "Çaykara'da aile sıcaklığı ile karşılaştık, her şey çok güzel. Eğitim ortamını çok beğendim ve bu yüzden de hayallerime kavuşmak, istediğim üniversiteye yerleşebilmek için burada kaldım." dedi.

Ahsen Hallaçoğlu ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade etti.

Üniversiteye şu an için devam edemediğini anlatan Hallaçoğlu, "Uzungöl Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alıyorum. Uzungöl'de insanlar bizlere evlerini, sofralarını açtılar. Gönüllü anneler her gün bizlere yemek hazırlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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