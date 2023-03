Depremde bacaklarını kaybeden kadına ampute takım kaptanı destek oluyor

TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman'da yıkılan evlerinin enkazından çıkarılan ancak iki bacağı kesilen Esra Özen'e trafik kazasında bacağını kaybeden Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın kaptanı Saim Güneş tecrübelerini paylaşarak destek oluyor.

Özen, Adıyaman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından depremin 3. günü Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı.

Aynı enkazda annesi, babası ve iki kız kardeşini kaybeden 27 yaşındaki Özen'in bacakları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kesildi.

Arama kurtarma ekibi, Özen'i tedavisine devam edilen Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre önce ziyaret etti.

Ekip üyeleri, Özen'e moral vermek için 23 yıl önce trafik kazasında bir bacağını kaybetmesine rağmen futbol oynayan Saim Güneş'ten bahsetti ayrıca Güneş'le ilgili basına yansıyan bir haberi okumasını sağladı.

Bununla yetinmeyen ekiptekiler cep telefonu ile ulaştıkları Güneş ile Özen'i görüştürerek depremzede kadının moral bulmasına vesile oldu.

Saim Güneş, bu görüşmenin ardından hemen hemen her gün görüntülü konuşarak Esra Özen'e destek olmaya çalışıyor. Güneş'in eşi Müzeyyen Güneş de görüşmelere katılarak Özen'le yaşadıkları sürece ilişkin sohbet ediyor.

- "Vesileler acı olabilir ama tanışma şeklimiz güzel"

Saim Güneş, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Konaklar Mahallesi'ndeki evinden cep telefonu ile Esra Özen'i arayarak bir süre görüştü.

Özen'e hayata sıkı sıkı tutunmasını tavsiyesi eden Güneş her zaman destek olmayı sürdüreceğini iletti.

Güneş, AA muhabirine, Özen'le her gün görüntülü konuşarak moral vermeye çalıştıklarını söyledi.

Esra Özen'i artık aileden biri gibi gördüklerini belirten 48 yaşındaki Güneş, "İtfaiyedeki arkadaşlarım Esra'yı ziyaret ettiklerinde, Anadolu Ajansında (AA) yayımlanan haberimi göstermişler. Benim neşeli ve kendisiyle barışık bir insan olduğumu bildikleri için Esra ile konuşmamı istediler. Esra ile iletişime geçtik biz de. Moral ve motivasyon açısından ona çok şey kattığımı düşünüyorum." dedi.

Güneş, Özen ile tanıştığı için mutlu olduğunu ifade ederek "İyi ki tanışmışız. Vesileler acı olabilir ama tanışma şeklimiz güzel. Psikolojik olarak elimizden geldiği kadar ona destek sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Yaşanan her şeye Allah'ın sabır verdiğini dile getiren Güneş şöyle devam etti:

"Engeli yaratan bizleriz. Eğer ki kafamızda, duygularımızda bu engeli öldürebiliyorsak engelli diye bir şey yok. Bu engelin de getireceği o kadar güzel tesadüfler olacak ki. Esra ile bizim buluşmamız, tanışmamız gibi. Çok farklı tesadüflerle karşılaşacaklar ve bunlar hep artı yönde dönecek onlara. Kesinlikle engelli olduklarını unutsunlar ve hayata sımsıkı bağlansınlar."

Müzeyyen Güneş ise Özen'e her zaman destek olacaklarını vurgulayarak "Ben Esra kardeşime şunu söylüyorum, hiç kafasına takmasın, 'Şunu yapamam, bunu yapamam.' diye düşünmesin. Biz Saim'le Türkiye'yi gezdik. Üzülmemesi lazım, o da çok mutlu olacak. Burada bir ablası, annesi olduğunu her zaman bilsin. Saim çok neşeli olduğu için bunu çok çabuk atlattı. O da neşeli bir kız. O da atlatacak bu durumu, o da iyi olacak. Biz de ailecek her zaman yanında olacağız." ifadesini kullandı.

- "Nefes var oldukça yaşayacağız"

Esra Özen ise çok zor dönemden geçtiğini fakat karşısına hep iyi insanlar çıktığını belirterek "Hep böyle karşıma çok çok iyi insanlar denk geliyor. O da Rabb'imin bana bir mükafatı herhalde. Saim ağabeyle konuşuyorken hiç yabancı bir insan değil de akrabamdan, ailemden biriyle konuşuyormuş hissi var içimde." dedi.

Evlerinin enkazında akrabalarını kaybettiğini dile getiren Özen şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca enkaz altında kaldım. Belki ekip gelip beni kurtarmasaydı ben de aynı şekilde vefat etmiş olabilirdim ancak Allah bir yaşam, bir şans daha verdi. Evet düşeceğim ama kalkacağım da. Hastaneden çıkış beni biraz daha korkutuyor, yaşam içerisine gireceğim, insanlarla daha fazla temas halinde olacağım. Bir şekilde yaşayacağım, nefes var oldukça yaşayacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.