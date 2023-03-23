1461 Trabzon Kulübü Başkanı Hekimoğlu taraftarlara çağrıda bulundu

TRABZON (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon'un kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, hafta sonu oynayacakları Ankara Demirspor maçında taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Hekimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de Yavuz Selim Stadı'nda Ankara Demirspor ile önemli bir maça çıkacaklarını ifade etti.

Şampiyonluk yolunda her maça ayrı değerlendirdiklerini aktaran Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm hesabımızı yaptık. Önümüzde Ankara Demirspor ve Kocaelispor ile çok çok önemli iki maç var. Bunu bu sezon ilk kez söylüyorum. Bu iki maçı kazanırsak şampiyon oluruz. Eğer kazanamazsak da play-off oynarız. Bunun için de taraftar desteğine ihtiyacımız var. Şampiyonluk yürüyüşü için cumartesi günü Yavuz Selim Stadı'nda omuz omuza olmalıyız. Trabzon'un 1. Lig'de bir takıma ihtiyacı var. Bu yüzden şampiyon olmamız ve 1. lige çıkmamız gerekiyor ve bunun için de tüm Trabzonlu taraftarlarımızı cumartesi günü tribünlerde görmeyi rica ediyorum. Taraftarımızdan tek istediğimiz yanımızda olmaları."





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