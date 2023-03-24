Trabzon'da "Yeşil Girişimci Kadınlar Güçlü Adımlar" projesi tanıtıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, kullanılmayan malzemelerin dönüştürülmesini amaçlayan "Yeşil Girişimci Kadınlar Güçlü Adımlar" projesinin tanıtımı yapıldı.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan AB ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+KA-122-ADU "Yeşil Girişimci Kadınlar Güçlü Adımlar" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen programda, projenin topluma fayda sağlayacağını söyledi.

Hazırlanan ürünlerden kadınların ekonomik kazanç elde etmeleri için girişimlerde bulunduklarını belirten Görmüş, burada üretilen ürünleri mayısta düzenleyecekleri kermeste satmayı düşündüklerini anlattı. Görmüş, "Kermesle Trabzonlu kadınlarımız hem el emeklerini sergileyecekler hem de bunlardan gelir elde edecekler." dedi.

Olgunlaşma Enstitüsü Araştırma Alanı öğretmeni Burcu Koşar ise çevreye karşı daha fazla duyarlılık oluşturmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çevreye verdiğimiz zararı en aza indirgemek amacıyla yola çıktığımız bu projede tamamen kullanılmayan ya da kullanılmış ama atıl olan malzemelerden yeni ürünler tasarladık. Eski kravatlardan seccadeler, yastıklar yapıldı. Atık malzemelerden dekoratif süsler yapıldı. Projemizin bir diğer amacı da girişimciliği desteklemek. Kadınların girişimci olmasını destekliyoruz, asıl nihai amacımız da o."

Yıl sonuna kadar devam edecek projede 4 ayda, kullanılmayan kravat, perde, dantel, teneke ve telefon kablosu gibi ürünlerden 400'ün üzerinde kıyafet ve süs eşyası hazırlandı.

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