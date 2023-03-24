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Trabzonspor Kulübü başkan adayı Ertuğrul Doğan'dan camiaya birlik çağrısı:

AA

Trabzonspor Kulübü başkan adayı Ertuğrul Doğan'dan camiaya birlik çağrısı:

TRABZON (AA) - Trabzonspor Asbaşkanı ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, "Bu dönemde en önemli konu camianın bir olması. Biz tek liste olarak giriyoruz ama tek yürek çıkmak zorundayız. Tek yürek olarak çıkarsak bu işlerin hepsinin üstesinden geliriz." dedi.

Yarın başlayacak genel kurulda tek aday olarak yer alacak Doğan, Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulunu ziyaret etti.

Doğan, burada yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un, birilerinin sürekli olarak desteğiyle değil, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Çok daha planlı ve düzgün hareket edilmesi gerektiğini belirten Doğan, "Trabzonspor ekonomisini yönetilebilir hale getirmek durumundayız. Ben daha önce de söyledim, Trabzonspor gerçekten kimsenin cebine sığmaz. Trabzonspor'un birilerinin sürekli olarak desteğiyle değil, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek hale gelmesi lazım, yani ekonomisinin sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor. Bunlar için de belli başlı çok ciddi planlamalar lazım." diye konuştu.

Doğan, çalışmalarıyla ilgili daha önce düşündüğü ve yönetim kurulundaki üyelerle paylaştığı konular olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Artık planlarımız çok net olarak hazır. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, bu konuda kimlerden destek isteyeceğimizi iyi biliyoruz. Çok hızlı bir şekilde bu konularda hareket edeceğiz. Çok açık söyleyeyim, ana hedefimiz ekonomik olarak Trabzonspor'u sürdürülebilir hale getirmek. Tüm bunları yaparken Trabzonspor camiasının belirli gerçekleri var ve bunları göz ardı edemeyiz. Trabzonspor her zaman yarışın da içerisinde kalmak zorunda. 'Biz yarışmayacağız, sadece ekonomiyi düşüneceğiz' demiyorum. İşimiz çok daha zor olacak. Hem ekonomiyi hem de altyapıyı düşünmek zorundayım, hepimizin isteği olduğu gibi bu takımı yarıştırmak zorundayım. Çünkü ben bu şehrin sokaklarında büyüdüm. Trabzonspor şehrinin ne istediğini gayet iyi biliyorum."


- "Süreci çok açık bir şekilde yöneteceğiz"

Bu hedef doğrultusundaki tüm çalışmaların planlı ve programlı şekilde sürdürülebileceğini vurgulayan Doğan, "Bu da benim ya da yönetimimin tek başına yapabileceği bir şey değil. Trabzonspor camiasının tüm değerleriyle bir araya gelerek yapabileceği bir şey. Burada, divandan Trabzonlu iş adamlarımızdan, şehrin büyüklerinden herkese ihtiyacımız olacak. Ama şunun sözünü net olarak vereyim, bu süreci çok açık bir şekilde yöneteceğiz. Trabzonspor Kulübü ne yapıyor, hangi projeleri geliştiriyor bunları sürekli olarak divanımızla, sizlerle paylaşacağız ve yol haritasını anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, altyapı konusunda yabancı firma ile son 1 yıldır yürüttükleri önemli çalışmanın sonuna geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılındaki transfer yasağı bizim dönemimizde, doğru. Altyapıdan gelen bir sürü oyuncu, bu da doğru. Ama ben şunun doğru olduğuna inanıyorum, Trabzonspor altyapısının bir planlamasının olması lazım. Bu planlama bir transfer yasağına, ekonomik konuya sebep olmadan sürekli olarak yukarıyı beslemesi lazım. Bu gerçekliği ve doğruluğu yaratmak durumundayız. Bunu dünyanın en önemli profesyonel firmalarıyla gerçekleştiriyoruz. Raporlamaları hazır, bunları basın mensuplarıyla ilerleyen günlerde tek tek paylaşacağız ve yol haritasını beraber belirleyeceğiz. Bu dönemde en önemli konu camianın bir olması. Biz tek liste olarak giriyoruz ama tek yürek çıkmak zorundayız. Tek yürek olarak çıkarsak bu işlerin hepsinin üstesinden geliriz. Kongre tüm Trabzonspor camiasına hayırlı olsun."

Doğan, sezon sonuna kadar yapması gereken ciddi bir ödeme planı bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu anlamda, bu rakamlarda projenin bu kadar kısa zamanda gerçekleşmesi çok zor. Dolayısıyla bu süreci biz daha farklı desteklerle içimizde değerlendirip planlayıp aşacağız. Bu paralar nasıl kazanılacak, nereden yerine konulacak, bunlarla alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Parça parça ve dönem dönem yönetim olarak ne yapıyoruz, hangi proje üzerinde çalışıyoruz çok açık olarak herkesi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise Trabzonspor'un menfaatine olan her konuda her zaman yönetimin yanında olduklarını ve olacaklarını söyledi.

Trabzonspor'un geçmişinden bugüne başarılarının altında hep altyapıya önem verildiği dönemler olduğuna dikkati çeken Sürmen, "2018 yılında keşke olmasaydı dediğimiz transfer yasağında 5-6 tane altyapıdan milli oyuncu çıkardık. Demek ki Trabzonspor'un altyapısına önem verildiği ve doğru organize edildiği zaman, eş dost muhabbetiyle değil, gerçekten hak edenlerin oraya atanmasıyla, başarısız olanlarla ilişiğin kesilmesiyle altyapının düzene gireceği kanaatindeyim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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