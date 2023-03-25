Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulu

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak genel kurulda, gündemin okunmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

Denetleme kurulu üyesi İsmet Keskin ise bordo-mavili kulübün 31 Ocak 2023 itibarıyla net borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğunu açıkladı.





- Ağaoğlu alkışlandı







Trabzonspor'da genel kurula gelen Ahmet Ağaoğlu, üyeler tarafından alkışlandı.

Divan başkanı Ali Sürmen, genel kurul üyelerine, "Şu an aramızda bulunan ve bize 8. şampiyonluğu kazandıran Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum. Ayrıca Sayın Başkan bana uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kartal Projesi'ni teslim etti. Ben de bunu seçilecek yönetime teslim edeceğim." ifadelerini kullandı.

Divanın bu sözlerinin ardından genel kurul üyeleri Ağaoğlu'nu alkışladı.

Toplantıda, bazı üyeler de söz alarak düşüncelerini dile getirdi.

Yönetici adayı olan Levent Sekban, "Sahada, masada, kasada güçlü bir Trabzonspor istiyoruz. Bazı eleştirilerimiz oldu. Biz de yönetim kuruluna girip orada denetleyici olmak istiyoruz. Biz projelerle katkı sağlamak amacındayız." dedi.

İbrahim Ertürk ise konuşmasının ardından, "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı pankart açtı.

Konuşmaların ardından divan kurulu başkanlığının yaptığı oylamayla Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel kurulun ilk günü, ibranın ardından sona erdi. Yarın sabah başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından başlayacak oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erecek. 9 bin 278 üyenin genel kurulda oy kullanma hakkı bulunuyor.

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