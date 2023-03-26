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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulu

AA

Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulu

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün sona erecek genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından divan başkanı Ali Sürmen'in yaptığı anonsla oy verme işlemine geçildi.

Kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak girdiği seçimde, 19 sandıkta 9 bin 278 üyenin oy verme hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. 46 yaşındaki Doğan, Trabzonspor'un 18. başkanı olacak. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.

Bu arada Ertuğrul Doğan, 11. sandıkta oyunu kullandı.

Doğan'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Recep Bakırtaş, Harun Özdemir, Levent Sekban, Aydın İskender ve Muhammet Başkan, asil adaylık başvurusunda bulundu.

Olağanüstü genel kurulda oy verme işlemi, saat 16.00'da tamamlanacak.


- Doğan'ın özgeçmişi


Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Doğan, Oltan&Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2022 yılında madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kuran Ertuğrul Doğan, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek iş hayatını sürdürüyor.

Doğan, Trabzonspor Kulübünde 2018 yılında projeler ve finansman komitesi sorumlusu, 2020 yılında başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılından itibaren ise Trabzonspor Asbaşkanı olarak görev yaptı.

Doğan, evli ve 2 çocuk babası.

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