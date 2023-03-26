Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesinde uyuşturucu madde kullanıldığı belirlenen bir apart otele operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin, jandarma narkotik madde tespit köpeği "Yatkın"ın da katılımıyla adreste yaptığı aramada, 5 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 140 gram Afyon sakızı, 13 sentetik uyuşturucu hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaya ilişkin O.T. ve T.S. gözaltına alındı.



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