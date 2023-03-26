Trabzon'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha araştırmaları sonucu Pelitli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir aparta operasyon düzenledi.

İlçe Jandarma Komutanlığının da katıldığı operasyonda, S.B. ve A.B'nin konakladığı apart odasında 3 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 9 milimetre çapında 3 ruhsatsız tabanca, 58 fişek, 45 muhtelif tabanca parçası ve 22 tabanca üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ayrıca 8 kişinin kayıtsız kaldığı tespit edilen aparta, 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanununa muhalefetten idari işlem başlatıldı.

Operasyonda 9 şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, 3 şüpheli hakkında ise 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.