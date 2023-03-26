Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası nisan ayında açılacak

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasının 15 Nisan'da vatandaşın hizmetine sunulacağını bildirdi.

Genç, yeni turizm sezonuna hazırlanan Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasında incelemede bulundu.



Toplam uzunluğu yaklaşık 1 kilometre olacak projenin, 5 bin metrekarelik alanda hayata geçirildiğini belirten Genç, seyir terası ve gezinti yolunda yürüyüş, seyir, fotoğraf çektirme, oturma ve dinlenme ünitelerinin yer alacağı çok fonksiyonlu bir proje olarak inşa edildiğini aktardı.

Genç, yürüyüş platformunun 3 metre, 2 kent balkonunun ise 20 metre genişliğinde inşa edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Projemizi doğal yüzey üzerinde kazı dolgu en az yapılacak şekilde yerden her noktada en az 20-30 santimetre yükseklikte çelik ayaklar üzerinde inşa ettik. Yürüyüş platformumuzun genişliği 3 metre, seyir balkonlarında ise genişlik 20 metreyi buluyor. Yine projemiz içinde 2 kafeterya, biri cam, biri de ahşap kaplama olacak iki de teras yaptık. Balkonlarımızda kameriye, salıncak, ahşap döşemeli oturma alanları ve bunları çevreleyen yeşil alanlar yer alıyor. Cam teraslar hariç tüm yüzeyleri ahşap kaplama olarak inşa ettik."

Baharla birlikte proje çevresinin yeşil bir görünüme kavuştuğunu aktaran Genç, "Burada adeta doğayla bütünleşen bir projeyi hayata geçirdik. Yürüyüş platformunun çevresinde daha önceden vatandaşlar tarafından dikilen kiraz, vişne, erik, elma, armut, incir ve ceviz ağaçları var. Boztepe'miz meyve ağaçları ve doğal bitki örtüsüyle birlikte adeta mini bir botanik parkı andırıyor." dedi.

Genç, Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi'nin Trabzon'a gelen turistlerin ve ziyaretçilerin de uğrak yerlerinden biri olacağını vurgulayarak, "Boztepe'mizi daha cazip hale getiren projemiz şehrimize de yeni bir heyecan, tat ve ruh katacak." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.