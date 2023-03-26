Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Orhan Ak yönetiminde ısınma haraketleriyle başlayan antrenmanda çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı iznin ardından Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına 28 Mart Salı günü devam edecek.

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