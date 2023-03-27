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Trabzonspor'da başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan: "İnşallah yeni şampiyonluklar yaşatırız"

AA

Trabzonspor'da başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan: "İnşallah yeni şampiyonluklar yaşatırız"

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübünün yeni başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzon sokaklarında, tribünlerinde büyüyen biri için başkanlık gelinebilecek son nokta. Bu yaşta Allah bize bu görevi nasip etti. Delegeler geldi, destek oldu. Çok gururluyum ama mesuliyetimin de farkındayım." dedi.

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kurulun tek liste ve ramazan ayı olmasına karşın canlı geçtiğini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan ve destek veren üyelere teşekkür etti.

Bu desteğe layık olmaya çalışacaklarını belirten Doğan, "Onları böyle görünce biz de 'Trabzonspor'u öyle hale getirmemiz lazım ki artık konuştuğumuz konuları daha konuşmamamız lazım' diyoruz. Daha mutlu haberlerle anılmamız, buluşmamız lazım. Dolayısıyla önümüzde bununla beraber çok ciddi bir süreç var. İşimiz zor. Az konuşup çok iş yapmak lazım. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Önce ekonomi diyeceğiz. Ekonomiyi düzeltmemiz lazım olan bir gerçek. Bu sadece Trabzonspor'un değil Türk futbolunun gerçeği artık." şeklinde konuştu.

Doğan, sadece Trabzonspor'un değil, tüm kulüplerin ekonomik anlamda ciddi problemlerinin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un böyle bir sorunu var doğrudur ama Trabzonspor'un bunu çözecek gücü de var. Biz kendi açımızdan baktığımızda bu problemin çözümüyle alakalı çalışmalarımızı zaten yürütüyoruz. Bu hafta daha hızlı bir süreç olacak, gereken neyse yapacağız. Trabzonspor'un kalıtsal problemleri belli, çok ciddi bir borç yükü var. Yılların verdiği borç yükünü bir an önce yönetebilir hale getirmemiz lazım."


- "Projelerimizi açıklayacağız"

Büyük çaplı projelerinin bir an önce harekete geçirilmesi gerektiğini kaydeden Doğan, "Bu paraların, borçların blok blok kapanması lazım ki bu faiz yükünden kurtulalım. Bununla alakalı 2-3 projemiz var. Toplamda altyapıyı da işin içine kattığımızda gelir getirici projelerimizi önümüzdeki dönem açıklamaya başlayacağız. Trabzonspor, bu süreci çok açık bir şekilde yürütecek. Sürekli olarak delegelerimizi, camiamızı, basın mensuplarını bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğan, seçime tek liste girdiklerini ama tek yürek çıktıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar çok ciddi destek verdi. Bunun önemi, benim ve yönetim açısından çok büyük. Trabzonspor camiasının da ne kadar büyük camia olduğunu gösteriyor. Bence Trabzonspor camiasının, beraber olduğu sürece sadece Türkiye üzerinde değil, dünya üzerinde aşamayacağı bir problem yok. Bu 5 yıllık süreç bana da farklı tecrübeler verdi. Her türlü kupayı aldık, şampiyonluk yaşadık. Şampiyonluktan sonra nasıl sıkıntılar yaşanabileceğini gördük. Benim de dolayısıyla bir mazeretim yok. Bu süreci mantıklı, doğru yürütmek zorundayız. Taraftarlarımıza, camiamıza karşı inşallah Allah bizi mahcup etmeyecek."


- "Trabzonspor yarışmak zorunda"

Doğan, Trabzonspor'un hedefsiz kalmayacağını belirterek, "Önümüzde Türkiye Kupası hedefi var. Ligde de gidebileceğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Trabzonspor yarışmak zorunda. Durum ne olursa olsun bunu becermek zorundayız." diye konuştu.

46 yaşında Trabzonspor'da başkanlık görevine seçilen Doğan, şunları söyledi:

"Trabzon sokaklarında, tribünlerinde büyüyen biri için başkanlık gelinebilecek son nokta. Bu yaşta Allah bize bu görevi nasip etti. Delegeler geldi, destek oldu. Çok gururluyum ama mesuliyetimin de farkındayım. Doğruları yapmak zorundayız. Artık bunun konuşulacak bir tarafı kalmadı. Her türlü sıkıntıyı, zorluğu yaşadım. Neler yapılabileceğini biliyorum. Dolayısıyla hata yapma şansımızın çok az olması lazım. Çok iyi düşünmemiz, dikkatli hareket etmemiz lazım. Camiamıza bunu iyi anlatmamız lazım. Sizlere anlatmamız lazım. Doğruları anlattığımız sürece camia desteğini esirgemeyecektir."


- Teknik heyet konusu

Doğan, teknik direktör kararını yönetim kurulunun ortak alacağını belirterek, "Sadece 1-2 kişinin verdiği kararlar olmayacak bunlar. Trabzonspor yönetim kurulu bana teknik direktörlük konusunda görev verecek veya yönetimden başka birine verecek. Geçen sene bendim. Abdullah Avcı zamanında sağ olsun, önemli hamle yaptık. Yeri gelmişken kendisine teşekkür edeyim, yıllar sonra bize şampiyonluk sevinci yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenörlüğün zor bir görev olduğunu vurgulayan Doğan, "Trabzon şehrini, yapısını biliyorsunuz. Bizim öyle başarısızlığa tahammülümüz yok. Çok ciddi bir karar vereceğiz, önemli karar vereceğiz. Herkesin görüşünü alacağız, değerlendireceğiz. Çok çabuk karar olmayacak, doğru kararı bulmaya çalışacağız. Şu an duruma baktığımızda sezon sonuna doğru geliyoruz. Boşta olan antrenör sayısı kısıtlı. Tercih edebileceğimiz hocaların çoğu görevde. Bu kulüplere saygısızlık yapma şansımız yok. Trabzonspor, gelenek göreneklerine böyle bir şey yakışmaz." diye konuştu.


- "Ağaoğlu ile sorunum yok"

Doğan, kongre salonunda kulübün eski başkanı Ahmet Ağaoğlu ile arasında bir soğukluk yaşandığı yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun istifası nedeniyle başkanlığa aday olduğunu vurgulayan Doğan, "Ben zaten Ahmet bey istifa ettiği için, kulüp durumunu bildiğim için kulüp sıkıntı yaşamasın diye aday oldum. Sonraki süreçte kendisine teşekkür ettim. Genel kurulda da kapıda karşıladım, elini sıktım. Benim açımdan böyle durum yok, belki yanlış anlaşılma var. Ahmet Ağaoğlu, yıllar sonra gelen şampiyonluğun baş mimarıdır, her zaman söyledim Trabzonspor tarihine altın harflerle kazınmıştır. Biz de inşallah onun gibi yeni şampiyonluklar yaşatırız." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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