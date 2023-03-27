Trabzon'da kazada hayatını kaybeden kişi defnedildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde beton mikserini temizlerken araçtan düşerek hayatını kaybeden Osman Adanur'un cenazesi defnedildi.

İlçeye bağlı Hacımehmet Mahallesi'nde dün, beton mikserini temizlerken araçtan düşen 54 yaşındaki Osman Adanur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adanur'un cenazesi, Yomra İlçesine bağlı Özdil Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Adanur'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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