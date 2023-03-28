Trabzonspor Projeler ve Sponsorluklar Sorumlusu Yazıcı, hedeflerini anlattı:

TRABZON (AA) - Trabzonspor Projeler ve Sponsorluklar Sorumlusu Birhan Emre Yazıcı, Trabzonspor'u bulunduğu yerden başkan Ertuğrul Doğan'ın liderliğiyle çıkartacaklarını söyledi.

Birhan Emre Yazıcı, genel kurula ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Trabzonspor olağanüstü genel kurulunun, Ramazan olması ve tek listeyle seçimlere gidilmesine rağmen çok ciddi bir katılımla gerçekleştiğini belirtti.

Camiaya, genel kurula gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür eden Yazıcı, "Bu bizlerin sorumluluğunu daha çok arttırıyor. Trabzonspor'un bundan sonraki süreçte daha moralli, güzel günlere ihtiyacı var. Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzla birlikte bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Yazıcı, yönetim kurulu ile çalışmalara başladıklarını, kulübe gelir getirici projeler için uğraş verdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki günlerde yaptığımız çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz. Trabzonspor'u bulunduğu durumdan en kısa sürede sayın başkanımız Ertuğrul Doğan'ın liderliğiyle çıkartacağız. Buna biz yürekten inanıyoruz. Trabzonspor'da bildiğim işleri yapmak istiyorum. Benim Trabzonspor'a karşı olan aşkımı ve sevgimi biliyorsunuz. Hizmet etmek istiyorum. Buraya faydamın dokunması için çok çalışacağım. Ekonomiyi düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız ama Trabzonspor her zaman yarışan bir takımdır. Bundan asla ödün vermeyiz. Camiamıza yeni güzellikler sunmaya çalışacağız."

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