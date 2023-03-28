Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 6,5 milyon dolar oldu

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TRABZON (AA) - Türkiye'den ocak-şubat döneminde yapılan bal ihracatı 6 milyon 485 bin 105 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 2 ayında 26 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

Ocak-şubat döneminde bal ihracatının 2 bin 76 tona ulaştığını ifade eden Gürdoğan, söz konusu ihracattan 6 milyon 485 bin 105 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Gürdoğan, ABD, İsrail ve Almanya'nın en fazla bal ihraç edilen 3 ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bal dış satımımızda 1 milyon 881 bin 9 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. ABD'yi 1 milyon 593 bin 938 dolarla İsrail, 963 bin 153 dolarla da Almanya takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Bulgaristan, Suudi Arabistan, İrlanda, Hong Kong, Libya, Avusturalya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne de bal ihraç edildi." dedi.

Balın, Doğu Karadeniz için önemli bir ihraç ürünü olduğuna işaret eden Gürdoğan, "Bölgemizden ocak-şubat döneminde 228 bin 689 tonluk bal dış satımı yapıldı." diye konuştu.

Gürdoğan, bölgeden yapılan bal ihracatında ise Suudi Arabistan'ın başı çektiğini dile getirerek, yılın 2 ayında Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Katar'a da bal ihraç edildiğini kaydetti.

Turizm potansiyelinin bal ihracatını etkilediğinin altını çizen Gürdoğan, bu ürünün ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu, sektörün çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

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