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TTSO Başkanı Çebi'den Trabzon Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması talebi:

AA

TTSO Başkanı Çebi'den Trabzon Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması talebi:

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, özellikle turizm sezonu öncesinde mutlaka Trabzon Havalimanı'ndaki şartların iyileştirilmesi için adımlar atılmasını beklediklerini bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Havalimanı'ndan geçen yıl 16 bin 972 iç hat ve 6 bin 507 dış hat olmak üzere 23 bin 479 sefer gerçekleştirildiğini, 2 milyon 471 bin iç hat, 703 bin dış hat olmak üzere 3 milyon 174 bini aşan yolcu sayısına ulaştığını belirtti.

Özellikle dış hatlarda bir önceki yıla oranla sefer sayısının yüzde 96, yolcu sayısının da yüzde 186 arttığının altını çizen Çelebi, söz konusu rakamların bu yaz sezonunda çok daha artacağını vurguladı.

Çelebi, havalimanında iç hat ve dış hatlar salonlarının yetersiz olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yolcu trafiğini artık kaldıramayacak noktaya gelindi. Bagaj bantları ve diğer fiziki imkanlar yetersiz. Sezon dışında bile yarım saati geçen bagaj bekleme süreleri oluyor ki bu süre sezonda çok daha uzayabiliyor. Buradaki ana sorun, fiziki şartların yetersiz oluşudur. Bu turizm sezonu öncesinde özellikle dış hatlarda iyileştirme yapılacağı, hatta VIP salonunun doğu kısmına yeni bir dış hatlar terminali inşa edileceği tarafımıza iletilmişti. Ancak sezon neredeyse geldi ve bu konuda herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz. Bu duruma acilen çözüm bulunmalıdır. En azından özellikle dış hatlar gelen yolcu salonu çıkışının kötü görüntüsü ve karmaşası ortadan kaldırılmalı, bir, iki dokunuşla şehrimize daha yakışan bir ortam sağlanmalıdır."

Geçen yıl ki uçak ve yolcu sayısının bu yıl daha da artacağını öngördüklerini belirten Çelebi, "Özellikle turizm sezonu öncesinde mutlaka havalimanındaki şartların iyileştirilmesi için adımlar atılmasını bekliyoruz. Büyük bir turizm hareketinin yaşandığı Trabzon'da özel sektörün yatırımlarıyla turistlerin memnuniyetini artırma gayretindeyiz, her kesimden de bu gayreti bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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