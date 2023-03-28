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Spor tırmanış şampiyonasında rekor kıran sporcular, Türkiye'yi Polonya'da temsil edecek

AA

Spor tırmanış şampiyonasında rekor kıran sporcular, Türkiye'yi Polonya'da temsil edecek

TRABZON (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonunca Trabzon'da düzenlenen "Mustafa Tekin Spor Tırmanış Küçükler A-B/ Gençler ve Büyükler Hız 2023 Türkiye Şampiyonası"nda Türkiye rekoru kıran 2 sporcu, Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yomra Cimnastik Salonu'nda 24 Mart'ta gerçekleştirilen Mustafa Tekin Spor Tırmanış Küçükler A-B/ Gençler ve Büyükler Hız 2023 Türkiye Şampiyonası'na farklı illerden 61 sporcu katıldı.

Sporcuların hız duvarındaki rotayı en az sürede bitirebilmek için kıyasıya yarıştığı şampiyonada, TEDAK Kulübü ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Mehmet Ali Tarım, genç erkekler kategorisinde kendisine ait 7.90 saniyelik Türkiye rekorunu 7.60 saniyeye indirdi.

Ankara Yeti Dağcılık İhtisas Kulübü sporcusu Timur Taş da büyük erkekler kategorisinde 7.53 saniyelik tırmanışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Sporcular, 1-2 Nisan'da Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Spor Tırmanış Hız Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine, bu yılki şampiyonaya, 5 Mart'ta yaylada kayak yaparken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Dağcılık ve Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü Mustafa Tekin'in adının verildiğini söyledi.

Türkiye'nin dağcılık konusunda çok yönlü ve aktif bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Başar, şunları kaydetti:

"Olimpik branş olan spor tırmanış hızla büyüyor ve birçok şehrimizde tırmanma duvarlarının yapımıyla gelişiyor. Şampiyonada bizlere çok çekişmeli ralliler izleten sporcular, bu alanda çok hızlı bir şekilde belli bir noktaya geldiğimizi açıkça gözler önüne serdi. Trabzon'da yapılan bu duvar sayesinde de birçok genç sporcumuz kendini yetiştirme fırsatı bularak ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etti ve etmeye devam ediyor. Trabzon'da aynı gün üst üste rekor kıran 2 sporcumuzu tebrik ediyorum. Rekor kıran sporcularımız, 1-2 Nisan'da Polonya'da ülkemizi temsil edecek. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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