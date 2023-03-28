Trabzon'da bazı mahallelere gece yarısına kadar su verilemeyecek

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TRABZON (AA) - Trabzon'da ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle gece yarısına kadar bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinden geçen ana isale hattında sabah saatlerinde gerçekleşen arızaya ekiplerin kısa sürede müdahalede ettiği belirtildi.

Ekiplerin, alandaki suyun tahliyesini gerçekleştirmenin ardından arıza onarım işlemine başladığı ifade edile açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu arıza nedeniyle Ortahisar ilçemizin merkez mahallelerinde bu gece saat 00.00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesintiden Yalıncak, Bulak, Çilekli, Pelitli, Konaklar, Kanuni, 1 ve 2 nolu Bostancı, Kalkınma, Üniversite, Değirmendere, Sanayi, Kaymaklı, Çukurçayır, Kutlugün, İncesu, Esentepe, İskenderpaşa, Kemerkaya, Cumhuriyet, Yenicuma, Gazipaşa, Boztepe, Çarşı, Pazarkapı, Ortahisar, Bahçecik, Beştaş, Çamoba, Yalı, Hızırbey, Kurtuluş, Yenimahalle, Fatih, Yeşiltepe, 1,2 ve 3 nolu Erdoğdu, Soğuksu, Aktoprak, Bengisu, Karşıyaka, Aydınlıkevler, 1 ve 2 nolu Beşirli, Toklu, Akyazı, Gülbaharhatun mahalleleri etkilenecektir."





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