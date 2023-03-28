Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Orhan Ak yönetiminde fonksiyonel kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, hız ve çabukluk idmanıyla tamamladı.

Bordo-mavililar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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