Karadeniz'in 2 aylık su ürünleri ihracatı 33,8 milyon dolara ulaştı

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TRABZON (AA) - Karadeniz'den yılın ocak-şubat döneminde yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 65 artarak 33 milyon 783 bin 510 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden yılın 2 ayında 19 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Ocak-şubat döneminde 4 bin 545 ton su ürünü dış satımı karşılığı 33 milyon 783 bin 510 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, su ürünleri ihracatının 2 bin 827 ton karşılığı 20 milyon 514 bin 541 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 61, değerde yüzde 65 arttığını ifade etti.

Gürdoğan, en fazla ihracatın Rusya Federasyonu'na yapıldığını kaydederek, "Yılın 2 ayında Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na 15 milyon 60 bin 486 dolar tutarında su ürünü ihraç edildi. Rusya Federasyonu'nu 9 milyon 369 bin 487 dolarla Hollanda, 3 milyon 914 bin 171 dolarla da Birleşik Krallık takip etti." dedi.

Karadeniz ihracatının 17 milyon 108 bin 20 dolarlık payını Doğu Karadeniz'in sırtladığını aktaran Gürdoğan, bölgeden ocak-şubat döneminde Rusya Federasyonu başta olmak üzere 13 ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gürdoğan, su ürünlerinin bölgenin en önemli ihraç kalemlerinden olduğuna işaret ederek, DKİB olarak UR-GE projeleriyle bölge su ürünlerinin yurt dışında tanıtımında çok büyük yol kat ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda da Japonya'ya yönelik geçen ay yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdiklerini aktaran Gürdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu faaliyet ile hem teknik ziyaretler gerçekleştirerek bölgemizin önde gelen su ürünleri ihracatçılarına sektör trendlerini ve altyapısını yerinde inceleme fırsatı yarattık hem de yeni alıcılarla buluşmalarını sağladık. Önümüzdeki ay ise dünyanın en büyük su ürünleri fuarı olan Seafood Expo Global'e katılım sağlayarak yine ses getireceğiz."





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