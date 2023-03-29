Trabzonspor'un yeni transferi Markovic'den değerlendirme:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'un yeni transferi Markovic'den değerlendirme:

AA

Trabzonspor'un yeni transferi Markovic'den değerlendirme:

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un yeni transferi Lazar Markovic, "Benim işim iyi antrenman yapmak, bu kulübe iyi hizmet sunarak elimden gelenin en iyisini sahada verebilmek." dedi.

Markovic, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligden çekilen Gaziantep FK'den kiralık olarak bordo-mavili takıma transfer edilen oyuncu, depremden önceki gece Antalya'da bulunduklarını belirterek, "Antalyaspor ile maçımız vardı ve maç sonrası 2 gün iznimiz vardı. Ben ve birçok oyuncu Antalya'da kalıp bu izin günümüzü ailelerimizle birlikte geçirmeyi planlamıştık. Belki depremden direkt etkilenmedik, deprem anında orada değildik, şanslıydık. Ancak birçok insan depremlerden etkilendi. Ben kendi oynadığım şehri, Gaziantep, Hatay ve depremden etkilenen bütün şehirleri desteklediğimi ve yanlarında olduğumu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Takıma kısa sürede adapte olduğunu ifade eden Markovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim buraya çabuk adapte olmamın en büyük nedeni takım arkadaşlarım. Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden itibaren beni içlerine kabul ettiler, yanlarına aldılar. Onlara müteşekkir olduğumu söylemek istiyorum. Ben şu an burada olmayan eski hocamız Abdullah Avcı ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Beni buraya getiren ve isteyen kişilerdi. Aslında çok fazla bu işleri derinlemesine bilen kişi değilim. Ben sadece bir futbolcuyum ve benim işim de sahada elimden gelenin en iyisini verebilmek. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."


- "Çabuk gelişen transfer oldu"

Markovic, Trabzonspor'a transfer sürecine ilişkin soruya, "Zor bir dönemdi bütün oyuncular adına. Kulüp bulabilmek için az zamanımız vardı. Hiçbir oyuncu için kolay değildi. Sadece kulüp bulmak değil, doğru kulübü bulmak için yeterli zaman yoktu. Doğru kulüp bulmalısınız. Benim için işler biraz daha çabuk gelişti. Trabzonspor'dan teklif gelince hocamızla ve ekibiyle görüşme fırsatı buldum. Onlarla görüştükten sonra, Trabzonspor'un zaten büyük kulüp olduğunu ve taraftarının ne kadar büyük olduğunu bildiğim için çabuk gelişen ve sonuçlanan anlaşma oldu." yanıtını verdi.

Bordo-mavili oyuncu, sağ ve sol kanatta görev yapabildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Sağ kanatta da solda da oynayabiliyorum. Böyle yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Profesyonel bir oyuncu olarak hocamız bana nerede görev verirse, hangi pozisyonda ihtiyaç duyarsa ben de o bölgede çıkıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Benim işim iyi antrenman yapmak, bu kulübe iyi hizmet sunarak elimden gelenin en iyisini sahada verebilmek. Geçmişe dönüp baktığımda şu anki yaşımın verdiği tecrübe ve öğrettikleri ile gençlere bazı şeyleri yapmamasını, bazı şeyleri farklı yapmasını söylerdim ama genç olduğunuzda işler sizin için farklı dönüyor ve farklı düşünceler oluyor. Ama şu an mutluyum. Futbol oynuyorum. Futbol beni mutlu eden şeylerden bir tanesi. Geçmişe dönüp baktığınızda pişmanlıklarınız olabilir ama gençliğin de verdiği bir etki var."

Türkiye'de mutlu olduğunu dile getiren Markovic, "Gelecek için de hep şunu söylemiştim. Burada oynadığım her dönemde takım oyuncusu oldum, takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gaziantep FK'nin oyuncusuyum. Sezon sonunda onların benim için düşüncelerini dinlemem gerekir. Yaz geldiğinde onlarla sözleşmemin nereye varacağını, neler yapacağımı birlikte oturup konuşacağız zaten." dedi.

Markovic, hızlı bir oyuncu olmasına ilişkin soruyu da "Üzerine çalıştığım bir şey ama ben bunun doğal gelişen, bahşedilen yetenek olduğunu düşünüyorum. Gençken de hızlıydım tabii üzerine çalıştım ama hızlı olmam doğal gelen bir şey." şeklinde yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lazar Markovic: Doğru kulüp bulmak önemli
YEREL HABERLER Lazar Markovic: Doğru kulüp bulmak önemli
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Karadeniz'in 2 aylık su ürünleri ihracatı 33,8 milyon dolara ulaştı
YEREL HABERLER Karadeniz'in 2 aylık su ürünleri ihracatı 33,8 milyon ...
Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor
DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA ETKİSİ; ÇATI UÇTU, AĞAÇ DEVRİLDİ (3)  
YEREL HABERLER DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA ETKİSİ; ÇATI UÇTU, AĞAÇ ...
Doğu Karadeniz'de fırtına etkisi; çatı uçtu, ağaç devrildi (3)
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de fırtına etkisi; çatı uçtu, ağaç ...
Trabzon'da şiddetli fırtına, çatılarda hasara ve yangına neden oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da şiddetli fırtına, çatılarda hasara ve ...
Trabzonspor'dan Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ...
Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının ...
Doğu Karadeniz´de fırtına etkisi; çatı uçtu, ağaç devrildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz´de fırtına etkisi; çatı uçtu, ağaç ...
Trabzon'da şiddetli fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da şiddetli fırtına etkili oldu
Ertuğrul Doğan: Atacağımız her adımda, şeffaflık sözünü veriyorum
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: Atacağımız her adımda, şeffaflık ...
Trabzon'da bazı mahallelere gece yarısına kadar su verilemeyecek
YEREL HABERLER Trabzon'da bazı mahallelere gece yarısına kadar su ...
Trabzon'da isale hattı patladı; 8 katlı bina ve yola su doldu (2)
YEREL HABERLER Trabzon'da isale hattı patladı; 8 katlı bina ve yola ...
Spor tırmanış şampiyonasında rekor kıran sporcular, Türkiye'yi Polonya'da temsil edecek
YEREL HABERLER Spor tırmanış şampiyonasında rekor kıran sporcular, ...
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiadan sabır ve destek istedi:
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili ...
Trabzon'da isale hattı patladı; 8 katlı bina ve yola su doldu
YEREL HABERLER Trabzon'da isale hattı patladı; 8 katlı bina ve yola ...
TTSO Başkanı Çebi'den Trabzon Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması talebi:
YEREL HABERLER TTSO Başkanı Çebi'den Trabzon Havalimanı'nın ...
Trabzon'da ana su hattı patladı
YEREL HABERLER Trabzon'da ana su hattı patladı
KTÜ'nün "su üstü insansız deniz aracı" mavi sularla buluşmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER KTÜ'nün "su üstü insansız deniz aracı" mavi sularla ...
Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 6,5 milyon dolar oldu
YEREL HABERLER Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 6,5 milyon dolar ...
Trabzon'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Trabzonspor Projeler ve Sponsorluklar Sorumlusu Yazıcı, hedeflerini anlattı:
YEREL HABERLER Trabzonspor Projeler ve Sponsorluklar Sorumlusu ...
'Sigara içenler ramazanı avantaja çevirip, çifte bayram yapabilirler'
YEREL HABERLER 'Sigara içenler ramazanı avantaja çevirip, çifte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.