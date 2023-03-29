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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA

Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Orhan Ak, basın mensuplarıyla saha kenarında bir araya geldi.

Burada kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Ak, "Adana Demirspor maçıyla iyi başladık. İnşallah bu maçla başlayan süreç böyle devam eder." dedi.

Bordo-mavili kulübün genel kurulu sonrası da yönetim kurulunun kendisiyle devam etme kararına ilişkin de Ak, "Özellikle başkanımızın bize güvenmesi, bizi mutlu etti. İnşallah olağanüstü bir şey olmadığı sürece bu sezonu birlikte tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Ligde arzu ettikleri yerde olmadıklarını ifade eden Ak, şunları söyledi:

"Lige baktığımızda istediğimiz sırada değiliz. Ama 11 maç 33 puan ortada. Kalan her maçı kazanabilecek kapasitemiz var. Saha içinde beraber hareket edersek, enerjisi yüksek, coşkulu mücadele eden takımı sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ama bizim için daha net hedefimiz olan salı günü deplasmanda oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı çok daha önemli. Adana Demirspor maçı çok ciddi bir geri dönüş oldu oyunculardan. Seyirciyle beraber o güveni sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah o güven devam eder."

Ak, teknik kadroya 1 kişi daha dahil edeceklerini belirterek, "Şu an dün itibariyle ekibimiz başladı. Hepsi Türkiye’de ciddi anlamda kendini kanıtlamış değerli isimler. Özellikle, burada Fatih (Terim) hoca ve Aykut (Kocaman) hocaya teşekkür ederim. Bana yardımcı oldular. Şu an sadece 1 kişi daha dahil olabilir. Onun dışında gayet kaliteli bir ekibimiz var. Oyuncularımıza, ekibimize güveniyoruz.” dedi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Trezeguet, Serkan Asan ve Naci Ünüvar katılmadı.

Orhan Ak'ın ekibinde yardımcı antrenörler Halil Cihan Ünal, Bilal Utku Alemdaroğlu, Alper Aşçı ve Kerem Yavaş ile kaleci antrenörü Alper Boğuşlu yer aldı.

Karadeniz ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.


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