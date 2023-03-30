Trabzon'da hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), Çaykara ilçesinde farklı tarihlerde çeşitli mahallelerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 14 Ocak'ta 40 metre uzunluğunda bakır tel, 25 Ocak'ta bir iş makinesinden 11 bin lira değerinde demir malzemesi, 7 Mart'ta 20 bin lira değerinde televizyon, 9 Mart'ta 5 bin lira değerinde çeşitli bakır malzemeler ve 2 televizyon çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 5 kişinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler S.A. (25), M.Y. (19), Y.Ö. (23), B.A. (19) ve M.Y. (20) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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