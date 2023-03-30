Anne adayları "gebe okulu" ile normal doğum hakkında bilinçleniyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 2016 yılından itibaren hizmet veren "gebe okulu"nda anne adayları, normal doğum sürecine hazırlanıyor.

Yaklaşık 4 yıldır "anne dostu hastane" unvanına sahip Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki gebe okulunda kadınlar, doğum, öncesi ve sonrası süreçler ile nefes egzersizleri hakkında eğitim alıyor.

Uzmanlar eşliğinde spor yapıp kaslarını güçlendiren, kilo kontrolünden doğum ve bebek bakımına kadar anneliğin her aşamasıyla ilgili bilgilendirilen hamile kadınlar, bu sayede sağlıklı bir gebelik süreci geçirerek, müdahalesiz normal doğuma hazırlanıyor.

Hastanenin Kadın Doğum Kliniği'nin Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, AA muhabirine, anne dostu hastanenin, annenin ve bebeğin ihtiyaçları çerçevesinde hizmet veren ve tamamen doğal doğumu destekleyen hastane anlamına geldiğini söyledi.

Hastane bünyesinde gebe okulu faaliyetlerine nitelik kazandırdıklarını aktaran Tekin, "Doğal doğum oranımız oldukça yüksek. Sezaryen oranımız yüzde 18-19 civarında, yani yüzde 80'nin üzerinde normal doğum yaptıran kliniğiz." diye konuştu.

Tekin, gebelik, doğum süreci ve bebek bakımına kadar tüm detayları annelerle paylaştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birebir egzersizler gösteriyoruz. Bebek banyosunu anlatıyoruz. Emzirme tekniğini, doğum sırasında yapılan masaj yöntemlerini gösteriyoruz. Doğum dalgaları geldiğinde hangi hareketleri yapmaları gerektiğini, doğum için acil durumlar neler bunlar hakkında detaylı bilgiler vererek tüm anne adaylarımızı doğum sürecine hazırlamaya çalışıyoruz."

Normal doğum oranının bir ülkenin sağlık kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren kriterler arasında yer aldığına dikkati çeken Tekin, "Normal doğum bizim için çok kıymetli ve buna sahip çıkmalıyız. Bu nedenle biz farkındalığı artırmaya çalışıyoruz ve bu alanda faaliyetler gösteriyoruz." dedi.

- "Aldığım eğitimin katkısı olduğunu gördüm"

Gebe Okulu'na gelen Büşra Yüce, 26 haftalık gebe olduğunu belirterek, "Gebe okuluna ilkinde de katılmıştım. Gerçekten çok güzel. Katkılarını gördüğüm ve bilgilerimi tazelemek istediğim için ikinci gebeliğimde de geldim." ifadesini kullandı.

Emzirmeyle ilgili verilen eğitimlerin çok faydası olduğunu düşündüğünü dile getiren Yüce, "İlk çocuğumu 2 yıl emzirdim. Aldığım eğitimin doğru emzirme teknikleri ve süt artırma açısından katkısı olduğunu gördüm." diye konuştu.

Yüce, çevresindeki anne adaylarına bu eğitimi önerdiğini söyledi.





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