Trabzon Ticaret Borsası

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı en düşük 56 liradan, en yüksek 56,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören fındık türleri ve kilogram fiyatları şöyle:



Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat

Sivri 55,00 55,50

Yağlı 58,00 58,50

Levant 56,00 56,50





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