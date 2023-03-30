Trabzon'da huzurevi sakini maaşının bir kısmını depremzedelere bağışladı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da huzurevi sakinlerinden Haşim Küçük, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından emekli maaşının bir kısmını AFAD'a bağışladı.

Köşk Huzurevi'nde kalan 81 yaşındaki Küçük, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Küçük, depremler nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, emekli maaşından ihtiyacı olan kısmı ayırarak, 4 bin lirayı depremzedeler yararına AFAD'ın hesabına yatırılmak üzere Ustaoğlu'na teslim etti.

Vali Ustaoğlu, Küçük'e duyarlı davranışı dolayısıyla teşekkür ederek, daha önce de depremzedelere bağışlanmak üzere kendilerine teslim ettiği bir miktar parayı AFAD'ın hesabına aktardıklarını anımsattı.

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