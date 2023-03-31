Trabzon TOHM'un güreşçileri şampiyonada başarı elde etti

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TRABZON (AA) - Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, "U17 Celal Atik Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası"nda başarılı sonuçlar elde etti.



Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon TOHM sporcularının, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen "U17 Celal Atik Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası"na katıldığı belirtildi.



Şampiyonada, 46 kiloda Songül Kavak'ın birinci, Aylin Avcı'nın üçüncü, 53 kiloda Özlem Gürsoy'un birinci, Safiye Yasin'in ikinci, 61 kiloda Beyzanur Akkuş'un ikinci, 69 kiloda Elif Şevval Kurt'un birinci, Albina İlyaz'ın ikinci, 43 kiloda Elanur Berber'in ikinci, 57 kiloda Çilem Çağul'un ikinci, Suna Durmaz'ın üçüncü,73 kiloda Hatice Nur Sarı'nın ise üçüncü olduğu vurgulanan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"TOHM sporcularımızın elde ettikleri başarı göğsümüzü kabarttı. Sporcularımızın başarılı olacaklarından emindim. Ama bu kadar çok sayıda madalya ile dönüyor olmaları mutluluğumuzu ikiye katladı. Kendilerinden yeni başarılar bekliyorum. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, yürekten kutluyorum."

Kilolarında ilk üçe giren sporcuların, Antalya'da yapılacak yıldızlar turnuvasına katılacağı, orada birinci olan sporcuların ise Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekleri kaydedildi.

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