Çaykara'da lise öğrencilerinden şehidin mezarına ziyaret

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TRABZON (AA) - Trabzon'da bir grup lise öğrencisi, şehit Başkomiser Ahmet Çamur'un mezarını ziyaret etti.

Çaykara Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, değerler eğitimi dersi kapsamında şehidin Soğanlı Mahallesi'ndeki mezarı başında bir araya geldi.

Öğrencilerin milli ve manevi değerlerini benimsemeleri amacıyla gerçekleştirilen ziyarete, Okul Müdür Baş Yardımcısı Adnan Köse ,Okul Müdür Yardımcısı Zihni Boz ve Rehber Öğretmen Çiğdem Çakmak da katıldı.

Öğrenciler, Hakkari Şemdinli'de 2015'te terör saldırısında şehit olan Başkomiser Ahmet Çamur'un mezarı başında dua etti.

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