Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Orhan Ak yönetiminde antrenman yaptı.

Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

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