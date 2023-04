Öğretmen meme kanseriyle mücadeleyi kazandı

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da 4 yıl önce meme kanseri teşhisi konulan öğretmen Yasemin Uzun, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geçici görevlendirmeyle yaklaşık bir yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda çalışan 45 yaşındaki Uzun, 2019'da çeşitli şikayetlerle müracaat ettiği hastanede yapılan tetkiklerde meme kanseri olduğunu öğrendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavisine başlanan iki çocuk annesi Uzun'un sol memesi operasyonla alındı. Kemoterapi ve hormon tedavisi gören Uzun, 2021'de hastalığını yenmeyi başardı.

- "Bu hastalık kendimi tanımam için bir fırsattı"

Yasemin Uzun, AA muhabirine, çocukluğunda kelimelere olan hayranlığını fark ederek şiir yazmaya başladığını ve zamanla da Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmaya karar verdiğini söyledi.

Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesinde görev yaptığı sırada hastalığını öğrendiğini belirten Uzun, tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu, rutin kontrollerin devam ettiğini aktardı.

Uzun, hayatın bazen insanları farklı hikayelerin kahramanı yaptığını ifade ederek, "Zor bir süreç geçirdim. Bunu nasıl kolaylaştırabileceğinizi yaşayarak öğreniyorsunuz. Bu hastalık kendimi tanımam için bir fırsattı. Hastalık bana çok sağlam öğretiler sundu, hayatın içinde daha güçlü olabilmemi sağladı." dedi.

Koluna, kemoterapi için ilk kez damar yolu açılan günü unutamadığını anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Hastalığın kötü bir şanı var. Dolayısıyla insan telaffuz ederken bile zorlanıyor ama ben acının altında kalmak değil de onun üzerine çıkmak, bazen dalga geçmek ve dans etmek gibi çözümlerle süreci yönetmeye çalıştım. Dostluğun güçlü bağlarıyla, ailemle, öğrencilerimle, eşimle birlikte çoğu zaman da o acıyla alay ederek bu süreci yaşadım. Bazı şeylerin empatisi yok, pozitif olmak ve konuşmak karşı taraftan çok anlaşılamayabilir ama işin içine girdiğinizde hep sona odaklanıyorsunuz ve geçeceğine inanıyorsunuz, umut ediyorsunuz ve bu inanç sizi daha da güçlü kılıyor."

- "Pozitif bir insandım ama şimdi o pozitifliğim kat be kat arttı"

Uzun, kemoterapi süreci bitince göreve döndüğünü dile getirerek, "Tam çocuklarıma kavuşacakken Kovid-19 salgınıyla evlere kapandık ama bu süreçte de öğrenmeye devam ettik. Halen ilaç tedavilerim devam ediyor. Hayat benim için çok keyifli ve hep yeniden. Her gün çiçeklerle konuşmak, yağmurla dans etmek, hepsi çok kıymetli. Aldığımız her nefesin ne kadar değerli olduğunu kaybedip bulmakla yüzleşince anlıyorsunuz. Ben, o kaybedip bulmanın sevincini hiç unutmuyorum. Çok pozitif bir insandım ama şimdi o pozitifliğim kat be kat arttı." diye konuştu.

Hastalık sürecinde en büyük destekçisinin eşi olduğuna işaret eden Uzun, "Her şeyin farkında olan çocuklarımla bu süreci yönetmek zordu ama onlar da güçleniyorlar bu süreçte aslında. Kadın, eş ve anne olarak şanslıydım. 2015'te 'Karınca Yuvası', hastalığı yendiğim 2021'de de meme kanseri geçiren kadınlara ithaf ettiğim 'Düş İzi' isimli şiir kitabımı çıkarttım." ifadelerini kullandı.

Uzun, hastalığa yenileceğini düşündüğü zamanlar da olduğunu belirterek, "İçinden çıkamayacağım zamanlar oldu çünkü beni hakikaten çok sarsmıştı. Çocuklarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi ve sınıfa dönemeyeceğimi düşündüğüm dönemler oldu ama içimdeki inançlı ses buna ikna olmayınca hızlıca silkelenerek o kuyudan çıktım." dedi.

Yasemin Uzun, iyileşmesini sevdiği işi yapmaya, hayata bağlılığına, kendini üreterek var etmeye ve zamanın sadece anlardan ibaret olduğu gerçeğiyle her anı dolu dolu yaşayabilme heyecanına bağladığını sözlerine ekledi.





