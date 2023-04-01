Öğretmen meme kanseriyle mücadeleyi kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen meme kanseriyle mücadeleyi kazandı

AA

Öğretmen meme kanseriyle mücadeleyi kazandı

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da 4 yıl önce meme kanseri teşhisi konulan öğretmen Yasemin Uzun, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geçici görevlendirmeyle yaklaşık bir yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda çalışan 45 yaşındaki Uzun, 2019'da çeşitli şikayetlerle müracaat ettiği hastanede yapılan tetkiklerde meme kanseri olduğunu öğrendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavisine başlanan iki çocuk annesi Uzun'un sol memesi operasyonla alındı. Kemoterapi ve hormon tedavisi gören Uzun, 2021'de hastalığını yenmeyi başardı.

- "Bu hastalık kendimi tanımam için bir fırsattı"

Yasemin Uzun, AA muhabirine, çocukluğunda kelimelere olan hayranlığını fark ederek şiir yazmaya başladığını ve zamanla da Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmaya karar verdiğini söyledi.

Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesinde görev yaptığı sırada hastalığını öğrendiğini belirten Uzun, tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu, rutin kontrollerin devam ettiğini aktardı.

Uzun, hayatın bazen insanları farklı hikayelerin kahramanı yaptığını ifade ederek, "Zor bir süreç geçirdim. Bunu nasıl kolaylaştırabileceğinizi yaşayarak öğreniyorsunuz. Bu hastalık kendimi tanımam için bir fırsattı. Hastalık bana çok sağlam öğretiler sundu, hayatın içinde daha güçlü olabilmemi sağladı." dedi.

Koluna, kemoterapi için ilk kez damar yolu açılan günü unutamadığını anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Hastalığın kötü bir şanı var. Dolayısıyla insan telaffuz ederken bile zorlanıyor ama ben acının altında kalmak değil de onun üzerine çıkmak, bazen dalga geçmek ve dans etmek gibi çözümlerle süreci yönetmeye çalıştım. Dostluğun güçlü bağlarıyla, ailemle, öğrencilerimle, eşimle birlikte çoğu zaman da o acıyla alay ederek bu süreci yaşadım. Bazı şeylerin empatisi yok, pozitif olmak ve konuşmak karşı taraftan çok anlaşılamayabilir ama işin içine girdiğinizde hep sona odaklanıyorsunuz ve geçeceğine inanıyorsunuz, umut ediyorsunuz ve bu inanç sizi daha da güçlü kılıyor."

- "Pozitif bir insandım ama şimdi o pozitifliğim kat be kat arttı"

Uzun, kemoterapi süreci bitince göreve döndüğünü dile getirerek, "Tam çocuklarıma kavuşacakken Kovid-19 salgınıyla evlere kapandık ama bu süreçte de öğrenmeye devam ettik. Halen ilaç tedavilerim devam ediyor. Hayat benim için çok keyifli ve hep yeniden. Her gün çiçeklerle konuşmak, yağmurla dans etmek, hepsi çok kıymetli. Aldığımız her nefesin ne kadar değerli olduğunu kaybedip bulmakla yüzleşince anlıyorsunuz. Ben, o kaybedip bulmanın sevincini hiç unutmuyorum. Çok pozitif bir insandım ama şimdi o pozitifliğim kat be kat arttı." diye konuştu.

Hastalık sürecinde en büyük destekçisinin eşi olduğuna işaret eden Uzun, "Her şeyin farkında olan çocuklarımla bu süreci yönetmek zordu ama onlar da güçleniyorlar bu süreçte aslında. Kadın, eş ve anne olarak şanslıydım. 2015'te 'Karınca Yuvası', hastalığı yendiğim 2021'de de meme kanseri geçiren kadınlara ithaf ettiğim 'Düş İzi' isimli şiir kitabımı çıkarttım." ifadelerini kullandı.

Uzun, hastalığa yenileceğini düşündüğü zamanlar da olduğunu belirterek, "İçinden çıkamayacağım zamanlar oldu çünkü beni hakikaten çok sarsmıştı. Çocuklarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi ve sınıfa dönemeyeceğimi düşündüğüm dönemler oldu ama içimdeki inançlı ses buna ikna olmayınca hızlıca silkelenerek o kuyudan çıktım." dedi.

Yasemin Uzun, iyileşmesini sevdiği işi yapmaya, hayata bağlılığına, kendini üreterek var etmeye ve zamanın sadece anlardan ibaret olduğu gerçeğiyle her anı dolu dolu yaşayabilme heyecanına bağladığını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OF'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI  
YEREL HABERLER OF'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI  
Trabzon'da apartmanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu
YEREL HABERLER Trabzon'da apartmanın çatı katında çıkan yangında ...
Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır
Çaykara'da lise öğrencilerinden şehidin mezarına ziyaret
YEREL HABERLER Çaykara'da lise öğrencilerinden şehidin mezarına ...
Trabzon TOHM'un güreşçileri şampiyonada başarı elde etti
YEREL HABERLER Trabzon TOHM'un güreşçileri şampiyonada başarı elde ...
Fındık üreticileri bahçelerini soğuktan "dumanla" koruyacak
YEREL HABERLER Fındık üreticileri bahçelerini soğuktan "dumanla" ...
Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek
Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev alev yandı
Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs yandı
YEREL HABERLER Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs yandı
Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını ...
Trabzon'da huzurevi sakini maaşının bir kısmını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Trabzon'da huzurevi sakini maaşının bir kısmını ...
Trabzon Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsası
Trabzon'da ana su hattının patlamasında 3 milyon liralık hasar tespit edildi
YEREL HABERLER Trabzon'da ana su hattının patlamasında 3 milyon ...
Trabzonspor´da Vitor Hugo ayrılıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Vitor Hugo ayrılıyor
KTÜ´lü öğrenciler, insansız su üstü aracıyla dünya ikincisi
YEREL HABERLER KTÜ´lü öğrenciler, insansız su üstü aracıyla dünya ...
KTÜ'lü öğrencilerin elektrikli otonom su üstü aracı dünya ikincisi seçildi
YEREL HABERLER KTÜ'lü öğrencilerin elektrikli otonom su üstü aracı ...
Anne adayları "gebe okulu" ile normal doğum hakkında bilinçleniyor
YEREL HABERLER Anne adayları "gebe okulu" ile normal doğum hakkında ...
Trabzon'da hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon'da hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Basınçlı suyun ulaştığı binada faciayı korkuluklar önlemiş
YEREL HABERLER Basınçlı suyun ulaştığı binada faciayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.