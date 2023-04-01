Meme kanseri tedavisinde "onkoplastik cerrahi" dönemi

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akbaş, meme kanseri tedavisinde, onkoplastik cerrahi yöntemiyle meme kaybının önüne geçildiğini belirtti.

Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, onkoplastik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen meme kanseri ameliyatlarında, onkolojik cerrahinin temel esaslarından vazgeçilmeden, plastik cerrahi prensiplerini de uygulayarak daha güzel estetik sonuçlara ulaşabilmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Onkoplastik cerrahi yöntemiyle, hastanın memesindeki kanserli doku çıkarıldıktan sonra oluşan boşluğa meme dokusu oluşturulduğunu ifade eden Akbaş, bu sayede hem kozmetik hem de psikolojik açıdan hastanın beklentilerinin maksimum oranda karşılandığının altını çizdi.

Akbaş, meme bütünlüğünü korumayı amaçlayan onkoplastik meme cerrahisinin, kanser tedavisi sonrası memede meydana gelen şekil bozukluğunu önlemek için uygulandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alınan kanserli kısım sonrası memede meydana gelen şekil bozukluğu sebebiyle özel teknikler ile bu alana dokuyu kaydırmak veya oluşan boşluğu doldurmak için uygulanan bu teknik, meme kanseri sebebiyle memesini kaybetmek zorunda kalan kadınlara ideal bir seçenek sunuyor. Eğer meme dokusu tamamen alınırsa silikon protez ya da sırt veya karından alınan doku ile yeni meme yapmak mümkün oluyor. Sonuç olarak, onkoplastik meme cerrahisi uygulanan hastalarımızda, memesinde büyük bir tümör oluşan kadının memesinden geniş bir doku çıkarılsa dahi ameliyat sonunda düzgün ve normal bir görünüme kavuşması mümkün oluyor."

Akbaş, kanser cerrahisinin temel ilkelerinden taviz vermeden uygulanan bu yöntemin, aynı zamanda kadınların psikolojik açıdan kendilerini çok daha iyi hissetmesine ve yaşam kalitesinin artmasına neden olduğunu aktardı.



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