Trabzonspor ve Kayserispor'dan dostluk mesajı

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Yukatel Kayserispor'un kulüp basın sözcüsü Samet Koç, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Koç, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreter Yardımcısı ve Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz'ün de yer aldığı ziyarette, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Derviş Köz, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayserispor ile kardeş kulüp olduklarını söyledi.

Sahada rekabetin, maçtan sonra da dostluğun devam edeceğini bildiklerini belirten Köz, "Az önce başkanla konuşurken, 'Kırgınlıklar, dostlar arasındadır.' demiştim. Böyle ufak tefek olayların dostluğumuza zarar vereceğini zannetmiyorum. Onlar bizim kardeş kulübümüz. Ülkemizin yaşadığı bu felaketten sonra oluşan o kardeşlik, dostluk taraftarlar arasında görülüyor. Bizi daha da yakınlaştıracağını düşünüyorum." diye konuştu.



Köz, "Ufak tefek kırgınlıklar, dostlar arasında olur." sözlerini yineleyerek, "Kayserispor bizim hem saha içinde hem saha dışında kardeş kulübümüzdür." ifadesini kullandı.







- Koç: "Biz Anadolu kulübüyüz, Trabzonspor'la kardeş takımız"





Samet Koç ise ülkenin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, deprem felaketinin ardından Trabzon'un ve Trabzonspor'un yaptığı yardımlara müteşekkir olduklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin her zamankinden çok daha gerekli olduğu bir dönem yaşandığının altını çizen Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem Trabzonspor camiasının hem Kayserispor camiasının birlikte olması, beraber olması gerektiğini, yine eskisi gibi dost olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün taraftarlarımızla birlikte buraya geldik. Hem Trabzon şehri hem Trabzonspor yönetiminden çok kıymetli ev sahipliği gördük. Biz Anadolu kulübüyüz, Trabzonspor'la kardeş takımız. Son birkaç yıldır gelişen olayların ve kontrolden çıkan bazı açıklamaların açıkçası arkasında değiliz. Bunu söylemek için buradayız. Ben de geçmişi taraftarlığa dayanan bir yönetici olarak, 61'inci dakikada stadı inleten taraftar grubu mensubuyum. Bunun Trabzon'da da 38'inci dakikada yinelendiğini biliyorum. Karşılıklı kırgınlıkların giderilmesi anlamında bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Bu şekilde, bu niyetle geldiğimizi belirtmek isterim. Bugün her ne kadar rakip olsak da oyun sahada kalacaktır. Mücadele sahada kalacaktır. Bizler bu güzel ramazan gününde ağız tadıyla iftar açacağımızı düşünüyorum."



Koç, Kayserispor camiasının, geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'u kutlamamasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Geçen yıl Trabzonspor'un şampiyonluğu çok kıymetli. Uzun yıllar sonra bir Anadolu kulübünün tekrar şampiyon olması bence manidar. Biz de bunu mutluluk ve memnuniyetle karşıladık. Tabii Trabzonspor'un şampiyon olması, İstanbul kulüpleri açısından şampiyon olması çok istenilen veya beğenilen bir durum değil. Kayserispor ve diğer Anadolu kulüplerinin bu konuda taraf olması ya da Trabzonspor'un şampiyonluklarını kutlamaması doğru davranışlar değil. Kayseri şehrinin görüşünü yansıtmıyor. Biraz daha dikkat edilebilirdi ama yeni yönetim olarak biz açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki Trabzon bizim kardeş takımımız. Biz camia olarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu geç de olsa kutluyoruz. Yeni şampiyonluklarının olmasını da arzu ediyoruz."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dün Onur Bulut transferi hakkında yaptığı açıklamaları incitici ve üzücü olarak değerlendiren Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onur, Kayserispor'la 3 yıllık sözleşmesini imzalamış ve bunu TFF'ye vermiştir. Bu imzalar atılırken hiçbir zorlama veya kapı kapatma olayı olmamıştır. Bunun fotoğraflarını da biz servis ettik. Deprem olduğu gün TFF'ye verildiği için biraz gölgede kalmıştı. Yaşananlar açıkçası, Beşiktaş Kulübü'nün ağırlığına yakışmayan açıklamalardır. İki camiaya da faydası yok. Biz haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Beşiktaş da haklı olduğunu düşünerek bu transferi gerçekleştirdi ama biz hatalı olduğunu hem başkana hem de kulübün idarecilerine gerektiği seviyede belirttik. Biz de bunu hukuk zeminine taşıdık. Bu noktadan sonra dün açıklama yapması üzücü. Bu polemiği sürdürmek istemeleri de bana mantıklı gelmiyor. Belki 15-20 gün sonra Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan bir karar çıkacak ve herkes buna saygı gösterecek."

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