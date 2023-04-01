TRABZON (AA) - Trabzonspor ile 1461 Trabzon FK arasında pilot takım anlaşması imzalandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Akyazı Stadı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Yola çıktığımızda önümüzdeki 5 yıllık planın en önemli parçası olacak akademi ve scouting için ciddi adımlar atacağımızı söylemiştik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar neticesinde, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de iş birliği protokolü yapacağımız takımlar olacak." ifadelerini kullandı.

İlerleyen günlerde yine Trabzon takımlarından Ofspor ile benzer bir protokol imzalayacaklarını belirten Doğan, "Bu protokolün dışında asıl önemli konu, bunu imzaya dökmek değil, asıl imzayı gönüllerde beraber atmak. Bu süreçlerin devamı için yönetim kurulu üyemiz Sami Karaman, raporlar hazırlayıp yönetimimize sunacak." diye konuştu.

Doğan, bu anlaşmayı gönüllerde, fikirlerde ve akıllarda tuttuklarını vurgulayarak, "Bu protokolle akademimizden ve dışarıdan gelen yetenekli çocuklarımızın alt liglerde süre alıp tecrübe edinmesi ve Trabzonspor'umuza kazandırılmasını amaçlıyoruz. 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu'na hassasiyeti ve samimiyeti için bir kez daha teşekkür ediyorum. Trabzonspor'umuza ve Türk futboluna hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.



1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ise iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çok memnun oldum, gönlümüze hitap ettiniz. Gerçekten Türk futbolunun ve Trabzonspor'un buna ihtiyacı vardı. Trabzonspor ne zaman altyapıdan kopmaya başladıysa, beraber ekonomik sorunlar da başladı. O yüzden bu anlaşmayı kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu, anlaşmaya ilişkin şu görüşlerini paylaştı:

"Kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmek için şunu da söyleyeyim, geçmişteki 1461 ile yapılan anlaşma gibi olmayacak, burası farklı. O yüzden hedeflerin bir sonu yok. Geçmişte hatırlandığı üzere TFF izin vermediği için 1461 lige çıkamamıştı, şimdi öyle bir durum yok, önümüz açık. Başkanım çok güzel anlattı, Trabzonspor A Takımı'nda forma giyemeyen arkadaşlarımızı burada birlikte hazırlayacağız. Çocuklarımızın biri başka yere biri başka yere gidiyor ve dağılıyorlardı. Artık biz burada onları hazırlayıp Trabzonspor'a katkı sunacağız. TFF'nin de B takım projesi var ama Trabzonspor sağ olsun tercihini bizden yana kullandı."

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