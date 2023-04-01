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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Carole, Mensah, Ackah, Emrah Başsan, Cardoso, Mane, Thiam

Goller: Dk. 1 Emrah Başsan, Dk. 20 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 3 Gomez (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 22 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

1. dakikada konuk takım ilk atağında golü buldu. Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Emrah Başsan'ın gelişine vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 0-1.

3. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Savunmada Kolovetsios'un uzaklaştırmak istediği topu önüne alarak ceza alanına giren Gomez, yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

20. dakikada Yukatel Kayserispor, tekrar öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın pasında, ceza alanı içinde topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Thiam, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

34. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Markovic'in kafa vuruşunda, yan direkten dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi ancak bu kez de kaleci Bilal Bayazıt, gol izni vermedi.

41. dakikada Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Eren Elmalı'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.

Konuk takım ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.



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