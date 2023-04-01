Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil (Dk. 88 Umut Bozok), Eren Elmalı, Siopis (Dk. 78 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Bardhi), Visca, Markovic (Dk. 72 Bakasetas), Gomez

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Carole, Mensah (Dk. 74 Kemen), Ackah, Emrah Başsan (Dk. 77 Uzodimma), Cardoso, Mane (Dk. 86 İlhan Parlak), Thiam

Goller: Dk. 1 Emrah Başsan, Dk. 20 Thiam, Dk. 48 Mensah (penaltıdan), Dk. 64 Mane (Yukatel Kayserispor), Dk. 3 Gomez, Dk. 50 Abdülkadir Ömür, Dk. 53 Bardhi (penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 22 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor, Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yendi.

48. dakikada Emrah Başsan'ın pasında, ceza alanı içinde Bartha, Mane'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Mensah, kulandığı şık penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu filelere yolladı: 1-3.

50. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e düşürdü. Gomez'in şutunda savunmadan dönen topu yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, filelere gönderdi: 2-3.

53. dakikada Gomez'in pasında, savunmada Kolovetsios, Markovic'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bardhi, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 3-3.

56. dakikada Gomez'in sağdan pasında, arka direkte Markovic'in vuruşunda top üst direkten döndü. Daha sonra uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Yukatel Kayserispor, bir kez daha öne geçti. Mensah, orta alanda Peres'ten kaptığı topu Mane'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanına girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-4.

87. dakikada İlhan Parlak'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın şutunda top üsten auta çıktı.

Konuk takım, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.





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