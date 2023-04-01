Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 4-3 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, oyuncularının istedikleri şeyleri yerine getirdiğini söyledi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bertolacci, Mustafa Pektemek, Campanharo ve Onur Bulut gibi bir arada oynayan 4 oyuncunun takımdan ayrıldığını belirterek, "Ama bizimle kalmak, mücadeleye devam etmek isteyenlerle, 11 kişi kalana kadar devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kayserispor taraftarının izlemek istediği mücadeleyi ortaya koymaya çalıştıklarını aktaran Atan, "Bugün de o günlerden biri oldu. Üç haftadır bu maça çok iyi çalıştık. İlk yarı muazzam işler yaptık. Trabzonspor'un baskı yapmasını engelledik. Oyuncularımız istediğimiz şeyleri yerine getirdi. 3-3'ten sonra türbülansa girdik ama golü bulup savunma hamleleriyle maçı kazanmayı bildik." şeklinde konuştu.



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